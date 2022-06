Esporte luxuoso

(foto: Fotos: David Sims)

A grife Louis Vuitton se inspirou no tênis, mais precisamente nos dois Gran Slans mais famosos do mundo, Roland Garros, em Paris, que terminou domingo passado, e Wimblendon, que começa em Londres no dia 27, com final marcada para 10 de julho. Com certeza, os criativos não imaginavam que acertariam tanto, porque Roland Garros este ano deu o que falar.





Começou com o jogo das quartas de final entre Novac Djokovic e Rafael Nadal, que foi disputadíssimo, do qual Nadal saiu vencedor. Depois veio a semifinal entre o espanhol Nadal e o alemão Alexander Zverev, que estava excepcional, com todos dois jogando muito bem, Nadal recuperando as vantagens do adversário, até que Zverev torce o tornozelo e tem que abandonar a partida no final do segundo set. Essa partida valeu pela final.





E a outra semifinal teve que ser interrompida porque uma jovem invadiu a quadra e se prendeu à rede, em protesto contra as eleições na França. Tudo isso virou notícia, apesar de a organização do torneio ter tirado os mais de 10 mil twitters postados com fotos da invasora, em menos de 5 minutos.





Tudo isso lança mais holofotes para a coleção, somado à presença da atriz australiana Samara Weaving, estrela da campanha de lançamento da coleção pré-outono 2022 da luxuosa Louis Vuitton, que mescla notas ousadas e cores marcantes. A moda muitas vezes se inspira nos esportes de elite; afinal, seus códigos elegantes e refrescantes convidam à criatividade.





A LV fechou o game quando escolheu o tênis como ponto de partida e se inspirou nas cores das quadras de dois dos mais importantes grans slans: Wimblendon e Roland Garros.









Códigos elegantes e lúdicos do universo das quadras de tênis convidam à criatividade. Com silhuetas esportivas e uma nova reinterpretação lúdica do padrão Damier, a nova coleção Pre-Fall 2022 incorpora cores sazonais otimistas e toques espirituosos nas peças contemporâneas. Os equipamentos e as roupas desse esporte serviram de referência e os tons escolhidos foram o verde (grama), azul (céu), terracota (saibro) e amarelo neon (bola), combinados com o icônico mMonograma da maison, tudo isso sem perder o DNA da label. As emblemáticas bolsas da maison, como a Speedy, OntheGo e a Loop, surgem 100% ecologicamente responsáveis em jacquard, veludo fluorescente, ou no coussin em relevo ultrassuave do couro.





O visual é ao mesmo tempo espirituoso e sofisticado. As ferragens, incluindo o ilhós aparado em couro, são assinaturas recorrentes das coleções LV e se mantêm presentes, equilibrados entre o estilo formal francês e uma nova visão sobre códigos de uniformes, que Louis Vuitton sabe muito bem inovar, introduzindo a alfaiataria com toda a sua disciplina, porém dando seu toque especial e introduzindo uma pitada de irreverência.