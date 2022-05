(foto: Patrick T. FALLON / AFP)

Continuando a viagem que começou há alguns anos, a Louis Vuitton lançou sua Cruise 2023 na California com inspiração medieval, com muito jacquard, tweed e couro. O desfile foi um espetáculo, em um cenário escolhido a dedo, unindo uma bela arquitetura e um pôr do sol que privilegiou os looks