Campanha da Popcorn para SINAIT denuncia as senzalas contemporâneas

O vídeo apresenta imagens fortes do fotógrafo Sérgio Carvalho de situações de trabalho análogo à escravidão (foto: Reprodução )



Em 13 de maio, comemora-se a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que ocupava então a regência do Império do Brasil, por ocasião de um tratamento de saúde do pai, Dom Pedro II, na Europa. Mas a partir da década de 1970, os movimentos negros criaram o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, contrapondo-se ao Dia da Abolição. E o grito de protesto dos movimentos sociais ecoa cada vez mais forte na constatação de que o trabalho escravo ainda mantém suas senzalas ativas por todo o país.





ESTRUTURADO É o que mostra o filme da campanha criada pela agência mineira Popcorn para o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait). O vídeo deixa claro que o trabalho escravo faz parte da cadeia produtiva da indústria da moda, da construção civil, da agropecuária, entre outros segmentos, e está até mesmo dentro de muitos lares brasileiros.

Diante dessa situação, a campanha defende que, como cidadãos e consumidores, pode- mos fazer a diferença para mudar esse degradante cenário. Forte e sensível, o vídeo é inspirado na triste história da traba- lhadora Madalena Santiago. Resgatada de um regime escravo em 2021, após trabalhar 54 anos sem receber salário, ela disse em entrevista que tem até mesmo medo "de pegar na mão de pessoas brancas".





CONSCIENTIZAÇÃO A peça vai apresentando várias situações de trabalho análogo ao escravo, com imagens fortes e sob intensa narração da atriz Dira Paes, que é protagonista no longa "Pureza", de Renato Barbieri, filme que tematiza o combate ao trabalho escravo no país contemporâneo. Em suas redes sociais, a Popcorn destaca a importância da conscientização da população e pede para que todos comparti- lhem o vídeo em apoio à causa. E ainda faz um convite para que todos assistam ao filme “Pureza” nos cinemas: "Um soco no estômago necessário e ur- gente (mas também um sopro de esperança), que joga luz sobre essa herança perversa dos tempos da casa-grande e senzala", reforça.