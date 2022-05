Grupo Bahamas compra imóvel para instalar CDL em Uberlândia

O novo Centro de Distribuição e Logística do Grupo Bahamas tem mais de 250 mil m² de área (foto: Divulgação )



A estratégia de expansão do Grupo Bahamas no estado de Minas Gerais continua a todo vapor. Recentemente, a rede adquiriu um complexo logístico em Uberlândia (antigo União Atacadista Distribuidor). No imóvel será instalado o novo Centro de Distribuição e Logística (CDL) do grupo, empreendimento que irá contribuir para o desenvolvimento e o crescimento da rede na região, com geração de emprego, impostos e muitos outros benefícios.

Com área total de 269.225 me- tros quadrados (m²), sendo 18.499m² de área construída, o complexo dispõe de galpão, prédio administrativo, oficina, posto de combustível e ainda área para expansão futura. O acesso é ágil e seguro, pela Rodovia Neuza Maria Rezende, no Distrito Industrial. Na prática, o empreendimento dará aos parceiros de negócio a tranquilidade da centralização na entrega de mercadorias, além de oferecer mais conforto, agilidade e segurança no controle de cargas. Para os clientes, a abertura do Centro de Distribuição representa a melhoria e a expansão no abaste- cimento de lojas, garantindo va- riedade e economia.





EFICIÊNCIA E INOVAÇÃO Com mais esta aquisição, o Grupo Bahamas mantém sua trajetória de crescer com eficiência, alinhado à visão de ser o supermercadista mais inovador e a melhor opção em todos os formatos. O projeto visa, principalmente, criar estrutura suficiente para a expansão do Grupo Bahamas na região do Triângulo Mineiro, fomentando o crescimento contí- nuo da empresa em toda a região.





COMPROMISSO SOCIAL O Grupo Bahamas é uma empresa multicanais e segue com a missão de oferecer aos seus clientes produtos e serviços com qualidade, a preço justo. Com uma metodologia de atendimento rápido e huma- nizada, a empresa trabalha para gerar satisfação em todos os momentos de compra. Além disso, o grupo implementa uma cultura socioambiental, o que também reforça sua identidade no mercado.

Atualmente, são 70 unidades em operação, divididas em bandeiras. A marca está presente com 45 unidades na Regional Zona da Mata e 25 unidades na Regional Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. São 4 unidades de bandeira Bahamas Hiper, 16 de bandeira Bahamas Supermercado, 5 de bandeira Bahamas Mercado, 7 de bandeira Empório Bahamas, 9 de bandeira Express e 29 de bandeira Bahamas Mix.