Letícia Jardim com vestido exclusivo de Thaís Teixeira da Costa (foto: bárbara dutra/divulgação)



...Vai a noiva, a caminho do altar, como se cantava antigamente. A música sumiu, mas o vestido que marca a união dos casais continua firme. Exclusivo, importado, feito sob medida, todas as noivas sonham com a roupa que vão usar em dia tão especial. E com o retorno das cerimônias abertas, aumentou a demanda dos vestidos simbólicos e especiais