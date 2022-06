Marcela Jardim encanta em seu programa de estreia na TV Alterosa

Com seu jeitinho doce, Marcela Jardim brinca durante e diverte o público durante a nova atração da TV Alterosa (foto: Divulgação )

Cantora, compositora, influencer digital e, agora, apresentadora na telinha da TV Alterosa. Não estamos falando de nenhuma celebridade do mundo pop com anos e anos de carreira. Trata-se de Marcela Jardim, um fenômeno de apenas nove anos de idade que estreou ontem seu programa na TV Alterosa. De cima de seus 1,40m de altura, ela esbanjou talento no comando do "Programa Marcela Jardim", para orgulho dos pais Marcelo Xavier Jardim e Tatiane Xavier Jardim e delírio de milhares e milhares de fãs. Cantora, compositora, influencer digital e, agora, apresentadora na telinha da TV Alterosa. Não estamos falando de nenhuma celebridade do mundo pop com anos e anos de carreira. Trata-se de Marcela Jardim, um fenômeno de apenas nove anos de idade que estreou ontem seu programa na TV Alterosa. De cima de seus 1,40m de altura, ela esbanjou talento no comando do "Programa Marcela Jardim", para orgulho dos pais Marcelo Xavier Jardim e Tatiane Xavier Jardim e delírio de milhares e milhares de fãs.





CONCURSO DE DANÇA

O programa Marcela Jardim é recheado de atrações, dinâmico e com intensa interação com o público já engajado da Internet. Uma das principais atrações é o Desafio da Dança. O quadro mexe literalmente com os telespectadores, especialmente com aqueles que gostam de dançar. Durante o programa, eles recebem as instruções sobre a coreografia de uma determinada música, gravam um vídeo dançando e o envia para produção. A cada semana são escolhidos pela produção os 12 melhores vídeos. Depois, em votação do público via internet, são selecionados os três mais votados para uma batalha presencial, que ocorrerá em uma academia de Belo Horizonte, com a presença da apresentadora e um corpo de jurados. Serão oito músicas e 24 semifinalistas que passarão para a fase final, no formato presencial.





MAIS ATRAÇÕES

Já no quadro de entrevistas, Marcela Jardim conversa com artistas e influencers teens de diferentes estados brasileiros, como as cantoras e youtubers Amanda Nathanry e Gabri Saiury (prima da Maisa), entre outros. No quadro "Perguntas e Respostas", a pequena apresentadora fez a interação com os telespectadores, que mandam perguntas que ela responde no ar.





LANÇAMENTO

A "cereja do bolo" do programa de estreia foi o lançamento do mais novo sucesso de Marcela Jardim: a música "Joga Joga". Foi um lançamento exclusivo de mais um de seis trabalhos autoral, antes de sua distribuição para todas as plataformas. Os telespectadores tiveram também o privilégio de conhecer os bastidores da gravação do clipe. Marcela mostrou no programa os detalhes dos ensaios, a preparação das bailarinas, a escolha do figurino e outras curiosidades.





FAMÍLIA

Fenômeno das Redes Sociais, Marcela possui engajamento com o público jovem, crianças e teens. Por isso, uma das propostas do programa é criar interação das redes sociais com a TV aberta, levando o público das redes para a TV Alterosa. Com sua própria espontaneidade, a pequena apresentadora é superdivertida, engraçada e acaba envolvendo das criancinhas aos vovôs com jeito leve e doce, o que dá ao programa forte apelo familiar. Sempre aos sábados, o programa Marcela Jardim tem transmissão para toda Minas Gerais e para com amplitude nacional, através do recém-criado canal do Youtube de Marcela Jardim.





CARREIRA

Belo-horizontina, Marcela Souza Xavier Jardim fala de sua paixão música. Ela conta que desde muito nova escuta e canta músicas sertanejas, pop, infantis e MPB. No entanto, sua inspiração vem da música pop internacional. A garotinha revela que já convive com uma rotina pesada, mas que não abre não do seu lado infantil. "A minha rotina já é muito dedicada à música. Aula de piano, canto, fonoaudiologia, dança, condicionamento físico e vocal, coreografia das músicas, ensaio com as bailarinas. Lógico que também tenho tempo para brincadeiras. Nas minhas playlist não podem faltar BTS, Black Pink, Now United, Pedro Sampaio, Lexa e Mc Bruninho".





EXPERIÊNCIA

Ela iniciou sua carreira na música ainda aos 4 anos. Dois anos depois já era convidada para ser a atração infantil e cantar com alguns consagrados artistas. Marcela fez participações em shows das cantoras Simone & Simaria e do cantor Felipe Araújo, apresentando-se para mais de 25 mil pessoas. Em janeiro de 2020, lançou a primeira música da carreira: "Abraço Apertado" e não parou mais. Seu repertório já conta com 22 clipes autorais. Alguns com participações de artistas nacionais consagrados como a cantora e apresentadora Lexa, na música "Maquiadinha", e os singles "Filme de Amor" e "Recreio" com Mc Bruninho. Seu maior sucesso, porém, é a música "Chicletinho" com mais de 2 milhões de downloads nas plataformas de streamming, e mais de 25 milhões de visualizações em seu canal musical no Youtube, o Marcela Jardim Oficial, que já ultrapassou 100 milhões de visualizações e conta com mais de 530 mil seguidores.