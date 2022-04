Dia das Mães: Quermesse da Mary antecipa a data para acertar na surpresa

Mary Design (foto: Quermesse da Mary/Divulgação)

Mãe é ninho. Não importa quando, como, onde. É no seu afago que some o medo do mundo. Quando se aproxima o dia dedicado a homenageá-la, ainda que o amor constante ultrapasse a formalidade de datas, a vontade de traduzir tamanha gratidão parece que nunca cabe em um presente, qualquer que seja. Então, os filhos se aprontam em procurar a melhor maneira de retribuir o carinho a alguém tão importante, e pensar em um agrado com personalidade e significado é uma delicadeza que vem do coração.Para a 19ª edição da Quermesse da Mary, coordenada pela designer Mary Arantes em seu antigo showroom na Serra, em BH, as possibilidades de acertar em cheio a escolha são diversas, antes de tudo uma forma de reverenciar todas as mães. O espaço abre as portas para o evento entre 8 e 10 de abril, antecipando a data especial.São 44 expositores, divididos entre os salões de exposição, em frente à casa e na Quermesse do Quintal. Entre mestres e jovens aprendizes, apresentam artigos em joalheria, bijuteria, cosmética natural, arte, design, bordado, moda, cerâmica, decoração, plantas, orgânicos e gastronomia.Na lista, escolhas primorosas, em uma ode ao pequeno produtor, que mais do que o produto, faz e conta história. É a obra enquanto encantamento. "Tenho percebido, desde quando comecei a fazer eventos, o quanto o perfil dos expositores mudou. O artesanato genuíno, como era feito antigamente, ganhou nova dimensão. Ganhou também nova nomenclatura, hoje é chamado de design popular", diz Mary Arantes.O design vem se popularizando, o que se deve, segundo Mary, à escolaridade do produtor, a facilidade de acesso a novas informações e pesquisas, e a incentivos, governamentais ou não, de melhoria da qualidade do artesanato. "É o encontro de quem cria com os curadores de arte, promovendo o que chamo de troca de saberes", acrescenta.A diversidade dá a tônica ao evento. A curadoria esmerada de Mary exalta a riqueza de talentos locais, alguns de cidades próximas e de outros estados. A quermesse é também uma vitrine para valorizar o artesão, o designer em seu fazer artesanal, sem esquecer as ações solidárias. Sempre um projeto social é agraciado com o apoio da Quermesse - dessa vez, os trabalhos do Confio e Doninhas de Lavras Novas.Entre as duas marcas convidadas, a Confio traz peças em crochê, feitas pelas mulheres do Córrego do Feijão, em Brumadinho, com curadoria da produtora Thais Mol e Ronaldo Fraga. Já o grupo das Doninhas de Lavras Novas tem a artista Silvana Coelho como criadora e curadora. São senhoras que bordam primorosamente, recriando bordados e crochê sobre cestarias de taquara, tradicionais na cidade. Usam também chapéus de palha e outros suportes.





Veja a lista de expositores



A arquiteta argentina Valentina Boccheto faz do bordado uma nova forma de arquitetar a vida, elevando a técnica à categoria de arte, arte têxtil. Neusa Alvim, com a Vari Vetri, mestra na arte do vitral, aparece com seus receptores de luz coloridos e delicados, pingentes esvoaçantes feitos em vidro translúcido que, pendurados em áreas com incidência de luz solar, criam um belo efeito visual.Para as crianças de 0 a mais de 100 anos, uma novidade é o salão de brinquedos - ou seriam desbrinquedos? São marcas que abordam o brincar visto pelo olhar da criança. Não um brinquedo com bula, mas algo que ela possa fazer o que quiser e como quiser. Nessa toada, estão a Ventina, do Cézar Augusto Silvino, com móveis e bancos de papelão com desenhos para serem coloridos, e a Mobri, de Gustavo Nebrias, com brinquedos de papelão, que esperam por interferências, também para serem montados e coloridos.A Arte Afeto, de Patrícia Poubel, cria bonecos de pano com visão educativa, muitas vezes sem expressão definida. A intenção é que a criança vá construindo aos poucos sua relação com o brinquedo. A Comflô chega com seus seres mágicos, entre fadas, coelhos e bonecas artesanais em tecido, concebidos por Andrea Batista, moradora na Floresta Uaimí.A Desbrinquedo, da educadora parental, designer e pedagoga Maíra Dart, percebe o design de brincar como ferramenta para o envolvimento infantil. A Brotos Oficina, com brinquedos lúdicos em madeira, feitos artesanalmente por André Perillo, apresenta o balancê, uma espécie de prancha curva, misto de brincar de skate com sua própria pista. A Crochelô, de Heloisa Resende, vem com uma coleção de amigurumis inspirados na temática "frutos do mar". Conchas, estrelas do mar, polvos e outros seres se misturam à rainha do mar, Iemanjá.Nas criações para o público infantil, também a Öta para filhotes. Entre camisetas, tênis, moda praia, roupões e até vestes para chefs de cozinha mirins, para citar apenas alguns exemplos, são peças feitas para os pequenos que "vestem histórias, criam histórias e fazem histórias pelo mundo afora".O artista autoral Caion Ronin pinta em aquarela pássaros, flores e pessoas, em formato reduzido, tecendo composições com as próprias obras. A Fachada Frontal é um projeto de Zema Vieira, arquiteto e professor, em que retrata paisagens de Belo Horizonte e outras cidades brasileiras, aliando a impressão artística à linguagem técnica da arquitetura. Ícones da capital e arredores, como a Igreja da Boa Viagem, o Edifício Acaiaca e a Serra da Piedade estão à mostra na Quermesse.Com seu trabalho que celebra a beleza simples e autêntica, a maquiadora e cabelereira Clarisse Padilha chega com sua etiqueta Calma, com produtos de cosmética natural, aperfeiçoando a arte do cuidado.Com a Amana, Isabelle Cerceau e Samuel Siriani mostram a que vieram. A dupla lança mão do conhecimento em botânica para encapsular em resina flores e folhas secas, fazendo surgir delicadas bijus, pingentes que funcionam como lupas, em redomas que guardam verdadeiros jardins suspensos.Para quem ficou órfão das criações da Mary Design, depois que Mary Arantes fechou a empresa conhecida pelas bijus cheias de estilo, a designer apresenta na Quermesse novas peças, sobretudo os colares artesanais, seu carro chefe, já que a produção continua no ateliê que montou em sua própria casa. Afinal, a insipiração e a criatividade não acabam.Ângela Costa, artista plástica que pinta na tela e borda na cerâmica, participa da Quermesse com sua coleção de pequenos (em estatura) amuletos. São imagens que nunca existiram, formas inventadas, múltiplas ou não. Entre santas inexistentes, deusas não nomeadas, supostas mulheres com seis amorfos e pássaros imperfeitos, o desejo é de colecionar.A arquiteta e urbanista Amanda Oliveira, apaixonada por cerâmica, faz seu batismo no evento com a Ceramística, apresentando sua linha de vulvas, contornando objetos decorativos e incensários. Também brinda o público com uma série de brincos em cores e formas diversas.Marlúcia Temponi é mestra de muitos ceramistas e para essa Quermesse vem com seus corações confeccionados em cerâmica, no trabalho já conhecido em outras edições, e que não poderia ficar fora da temática do Dia das Mães.Já a marca Origem é o ateliê de cerâmica de Cássia Adi e Raquel Lopes, mãe e filha. Juntas no processo criativo, mostram no evento a linha de utilitários concebidos em uma cartela de cor que tem como referência o macarron - dá vontade de comer.Com peças de porcelana, pintadas à mão, a designer Gabriela Silva exibe pratos acompanhados de mensagens especiais, tradução de um anseio por leveza, esperança e dias melhores, na companhia de quem se ama. Na lista de produtos, estão ainda conchas de porcelana, também desenhadas manualmente, com ouro líquido e lustre metálico. Podem ser aplicadas como tesouros para a decoração na parede, ou como porta-jóias. É o prato-poema, um objeto para declarar amor.Com a Comtato Criativo, Ana Paula Resende traz surpresas com livros reaproveitados, comprados em sebos, em edições vencidas ou com outros leves defeitos. O livro aqui, como objeto decorativo, se torna cachepô, suporte para plantas, suculentas ou arranjos florais perenes. Ali aberto, continua reafirmando seu valor. Além dos livros escultóricos, Ana apresenta uma coleção de cartões com mini buquês de flores secas.Natália Mattos, da Florinha da Nat, é conhecida por seu amor às suculentas. Além dos vasos com plantas individuais, monta preciosos arranjos com suculentas mistas. Tudo feito com esmero para a participação no evento. Com a kombi especial carregada de verde, a Nuh!, de Patrícia Batitucci e Mariana Rocha, chega à Quermesse com as plantas certas para enfeitar a casa, criando um cantinho especial dedicado a contemplar a natureza.A arquiteta Elisa Cordeiro encontra na joia uma nova forma de projetar beleza. A madeira nobre se estende nas peças, ao campo do que seriam pedras e cabochons. A prata é sua liga base. A forma de sino balançante que contorna seus brincos provoca movimentos, em uma produção que também procura a imperfeição vista nos pequenos pedaços de jacarandá de demolição e cedro, incrustados em anéis.Flávia Vaz é arquiteta de formação, com cursos de ouriversaria e belas artes, e é apaixonada por pedras. O banho de ouro é o material de escolha para a superfície da joia. A joalheira gosta de se apropriar principalmente das pedras brutas, que recebem só um tratamento, um "certo acerto", em formatos inusitados e naturais, bem como colorações pouco comuns.A marca local PepeBee, de Camila Magalhães e Robert Miguel, chega com seus panos de cera, alternativa sustentável para evitar o uso do plástico filme. Feitos a partir de uma receita de cera de abelha, óleo vegetal e resina natural, os tecidos (retalhos em algodão, biodegradáveis) tornam-se impermeáveis, laváveis e reutilizáveis. Podem durar entre 6 meses e 1 ano e, ao final da vida útil, podem ser compostados.Por possuir propriedades antibacterianas, os charmosos paninhos preservam frutas e legumes, vedam bowls e pirex de vidro ou embalam pães. Também podem ser utilizados como saboneteiras portáteis, protetores de escovas de dentes e até como revestimento de arranjos florais.Heloisa Trindade é artista plástica e mestra em artesanato, também conhecida pela curadoria para o Mãos de Minas, especialista do tear, do papier mache e outras técnicas. Para a Quermesse, traz uma série de folhas e flores, esculpidas e pintadas em madeira de reaproveitamento de caixas de frutas e legumes. Inspiradas em Burle Marx, as peças renascem do jardim imaginário da criadora.Cinara Espíndola Atelier é mais conhecida como costureira de roupas de festas e alta costura. No evento, um outro viés, o de uma estilista autoral que faz dos retalhos e da interação entre eles, da habilidade para fazer composições, seu mais novo trunfo. Do cabide personalizado ao reaproveitamento das sacolas de papel, suportes para as colagens em tecido, ela reafirma o compromisso com o ambientalmente responsável.A Lote, etiqueta de vestuário de Janaína Miglio, tem o frescor e a espontaneidade de uma marca jovem. O tecido usado como pano de fundo das telas-roupas é o linho, em que Janaína explora as formas amplas e o jeito casual de ser da marca.Casual, básica, mas fora de clichês, a Miêtta, de Fábio Resende, exibe peças em tie die, inserções de bordados e uma modelagem sempre ampla, que privilegia todos os corpos, em composições em malha. Já conhecida em outras edições da Quermesse, a Miêtta propõe uma roupa básica, mas que não é comum, é prática com detalhes relevantes, feita para estar em casa e ao mesmo tempo se sentir arrumada, vestida para sair. É uma conversa sobre corpos imperfeitos, idades indefinidas, gêneros não determinados.Rice and Beans é o arroz com feijão temperado à sua maneira: seu básico somado à sua receita de estilo, atitude e personalidade. A marca de roupas enaltece mulheres que buscam o trivial com qualidade e versatilidade. São camisetas de malha duradoura e com duas opções de uso, fazendo o look do dia a dia mais flexível, prático e confortável. Nas composições, lugar de destaque para as listras e, agora, a coleção animal print.Dalila Atelier trabalha com repuxo, uma arte clássica, conhecida também como cinzelagem. São volumes, relevos e texturas criados em chapas de metal. Alumínio e cobre são as usadas por ela. A técnica é muito encontrada na arte sacra russa, no Peru e no México. Neste últino país, é explorada na temática de corações, de que Dalila Moura se apropriou para a mostra da Quermesse. São recriações de tablados devocionais, santos diversos, Mãos de Fátima e formatos de corações, alguns deles envelhecidos com nanquim, outros com detalhes em resina vitral.Lançando mão de tecidos naturais, como o algodão e o linho, a Torchon ressignifica itens de cozinha e para a casa em geral. O nome da marca quer dizer "pano de prato", em francês. A partir desse elemento, o ponto de partida para tantos outros produtos, a Torchon constrói sua história, reafirmando a alegria de compartilhar momentos agradáveis com quem se ama.Na seleção gastronômica, os cafés especiais do Café Reserva da Serra, a Copa e Cozinha com seus lanches com cara de vó, os cogumelos do Docaminhante, as geléias da Expressar Gourmet, os caramelos da Vanessa Miarelli Doces, as empandas e pizzas da Pizza Sur, os vinhos da Gira, as castanhas e pães de queijo da Sabor de Casa, os sorvetes fantásticos feitos a partir de plantas da Mira Flor, e a cozinha afetiva de Raquel Fonseca, com a Cozinha da Raquel, que aproveita produtos da estação.



Amana



Ângela Costa



Arte Afeto/Patrícia Poubel



Arte Doninhas Lavras Novas (convidada)/Silvana Coelho



Brotos Oficina/André Perillo



Caio Ronin



Calma/Clarisse Padilha



Café Reserva da Serra/Bruno Duarte Rodrigues



Ceramistica/Amanda Oliveira



Cinara Espíndola Atelier/Cinara Espíndola



Cogumelos Docaminhante/Cynthia Figueiredo



Comflô/Andreia Batista



ComTato Criativo/Ana Paula Resende



Confio Atelier Criativo (convidada)/Thais Mol



Copa Cozinha/Maíra/Maíra Sette



Cozinha da Raquel/Raquel Fonseca



Crochelô/Heloisa Ribeiro



Dalila/Dalila Moura



Elisa/Elisa Cordeiro



Expressar/Bruno Bethônico e Alynne de Oliveira



Fábrica do Desbrinquedo/Maíra Gomes Dart



Fachada Frontal/Zema/José Marcos Rodrigues Vieira Filho



Flávia Vaz/Flávia Vaz



Florinha da Nat/Natália Carolina Mattos de Castro



Gabriela Silva/Gabriela Silva



Gira Vinho/Carol Novais



Heloisa Trindade/Heloisa Trindade



Lote/Janaína Miglio



Marlúcia Temponi/Marlúcia Temponi



Mary Design/Mary Arantes



Miêtta/Fábio Resende



Mira Flor/Ana Luiza Xavier



Mobri/Gustavo Nebrias



Nuh!/Patrícia Batitucci e Mariana Rocha



Origem/Cassia Adi Lopes de Brito



Öta para filhotes/Dani Rezende



PepeBee/Camila Magalhães



Pizza Sur BH/Beatriz Moreira Alvim



Rice & Beans/Nara Montezano e Mariah



Sabor de Casa/Kenya Rolla



Torchon/Alba e Cibele Novais



Valentina Bocchetto/Valentina Bocchetto



Vanessa Miarelli Doces/Vanessa Miarelli



Vari Vetri/Neusa Alvim



Ventina/Cézar Augusto Silvino Figueiredo



Quermesse da Mary

19ª edição - Dia das Mães

De 8 a 10 de abril

Sexta e sábado de 10h às 19h

Domingo de 10h às 17h

Rua Ivaí, 25, Serra - Belo Horizonte

@quermessedamary

@coisasdamary