ST PATRIC’S DAY

O domingo será de muita música no tom verde, no ItaúPower Shopping, no encerramento da 5ª edição do Aprecie St Patrick's Day. A "festa verde" começou ontem, no 3º Piso do shopping, em Contagem, com muita música, bebida, comida, exposição cultural e brincadeiras em comemoração a São Patrício, santo da tradição irlandesa. O evento se tornou tradição e ganhou, a partir de 1970, o estilo de "carnaval verde" na Irlanda e Inglaterra e depois se popularizou pelo mundo. De acordo com a cultura celta, a festa tem como símbolos o trevo de três folhas, a cruz de malta e, claro, os Leprechauns. São os duentes sapateiros verdes bem-humorados.





PROGRAMAÇÃO/INGRESSOS

Assim como no primeiro dia, o evento será das 12h às 21h, com entrada social (retirada obrigatória de ingressos). As atrações serão as seguintes: Reis Titãs (Titãs e Nando Reis), Snowblid (Pearl Jam), Rádio Queen (Queen), Vinil (nacional e internacional), DJ Kriok (intervalos). O ingresso é a doação obrigatória de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá) na portaria do evento, com apresentação do passaporte. Crianças (acompanhadas dos responsáveis legais) de até 11 anos não precisam apresentar ingressos. Necessário uso de máscara e apresentação do cartão de vacinação (2 doses) ou teste negativo da Covid-19





"GOVERNO SEM PAPEL"

A cidade de Itabira, na região Central de Minas, promove no próximo dia 23 mais uma edição do "Governo sem papel". O evento tem como objetivo discutir e conscientizar sobre a importância de soluções digitais escaláveis e sustentáveis para o futuro. O evento será realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro-Leste (Ciscel), com apoio da Câmara Municipal de Itabira e da Fundação Carlos Drummond de Andrade e patrocínio da 1Doc e Licitar Digital. O encontro será presencial, das 8h30 às 18h. O "Governo Sem Papel" tem o propósito de aproximar gestões municipais e sociedade civil para promover e identificar mudanças fundamentais na evolução positiva da administração pública e prestação de serviços aos cidadãos.





PALESTRAS

Estudo da KPMG, publicado em 2021, aponta que 46% das empresas programaram investimentos para os próximos 12 meses em estratégias para acompanhar a evolução digital do mercado, principalmente com as alterações trazidas pela pandemia da Covid-19. A prefeitura de Americana (SP), por exemplo, com apenas 18 meses de implantação das soluções digitais com a 1Doc, já economizou mais de R$ 2,8 milhões em impressões de papel. Ao todo, são 25 estados brasileiros atendidos, com mais de 35 milhões de pessoas beneficiadas pelos projetos da 1Doc. O evento contará com palestras ssobre princípios de inovação, projetos de modernização, captação de recursos e licitação. Inscrições em https://governosempapel.com.br/.





FELICIDADE E PAZ

O Instituto Movimento pela Felicidade preparou uma programação especial para comemorar, hoje, o Dia Internacional da Felicidade. O evento será presencial para convidados, mas com transmissão ao vivo pelo canal da associação, no YouTube. O encontro terá como tema central "Você e a paz". O International Day of Happiness, como é conhecido pelo mundo, tem como objetivo promover reflexão sobre a felicidade e a alegria entre os povos, evitando conflitos e guerras sociais, étnicas ou qualquer outro tipo de comportamento que ponha em risco a paz e o bem-estar das sociedades.





PROGRAMAÇÃO

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em junho de 2012, o pontapé inicial foi no Butão, pequeno país asiático onde foi desenvolvido o Índice FIB. Desde 1972, o Butão adota uma postura de "felicidade bruta e absoluta", fazendo com que a "Felicidade Nacional Bruta" seja prioridade, acima do Produto Interno Bruto (PIB) do país, que se orgulha de ter uma das populações "mais felizes do mundo". A tarde especial começa às 14h30, com a recepção e boas-vindas aos convidados. A partir das 15h, haverá sequência de palestra, com encerramento às 17h.





FELÍCIO ROCHO

A revista norte-americana Newsweek publicou ranking que destaca os melhores hospitais brasileiros em 2021. O Hospital Felício Rocho, de Belo Horizonte, figura na 20ª posição, destaque em reconhecimento ao bom desempenho da instituição no enfrentamento da Covid-19, ao longo da pandemia. O levantamento considera 2.200 hospitais distribuídos em 27 países. No Brasil, 196 unidades foram avaliadas, levando-se em consideração a capacidade dos hospitais de se adaptarem aos novos desafios e sua habilidade de liderança diante de situações relevantes no contexto da saúde universal. O ranking é publicado anualmente, e o Felício Rocha melhorou uma posição, subindo da 21ª, em 2021, para o posto 20 neste ano.





DISRUPÇÃO FILANTRÓPICA

A pesquisa global "Disrupção na Filantropia", realizada pela KPMG por meio on-line e entrevistas em profundidade, aponta a educação como a causa filantrópica mais apoiada (60%) em todo o mundo nos últimos 12 meses, em iniciativas vinculadas com escolas e universidades. Na sequência, aparecem ações direcionadas para crianças e jovens (48%), desenvolvimento da comunidade (36%), meio ambiente (32%), pesquisas médicas (32%), hospitais (28%) e causas humanitárias (28%). No fim da lista estão causas de igualdade de gênero (16%), igualdade racial (16%) e esportes (16%). A pesquisa apurou ainda aspectos de colaboração com terceiros para aumentar o impacto, considerando que é comum que fundações filantrópicas e doadores individuais colaborem com outras instituições de maneira formal e informal. Os principais desafios apontados para ser um filantropo foram: alocar os recursos da maneira mais eficiente possível (64%), mensurar o impacto (56%), encontrar uma boa organização para apoiar (44%), saber onde ou como começar (36%), e colaborar com outras pessoas para ampliar o impacto da filantropia (28%). O conteúdo

completo da pesquisa pode ser acessado em https://home.kpmg/br/pt/home/insights/2022/02

filantropia-ultrapassa-fronteiras-estrategia-planejamento.html.