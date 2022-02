Livre, leve e solta

Patricia Bonaldi, acaba de lançar sua coleção para o alto verão (foto: Léo Faria/divulgação)







A PatBO, marca da estilista mineira Patricia Bonaldi, acaba de lançar sua coleção para o alto verão 2022. Com o título Bossa in My Heart, as novas peças conectam o passado bucólico com o estilo hippie chic das décadas de 1970 e 1980, com o presente e um futuro próximo otimista, ousado e cheio de frescor.

Toda essa mistura de estilos foi somada à inspiração Artsy, que Bonaldi e sua equipe têm buscado com frequência. Por sinal, o que mais se tem visto na moda é a presença da arte cada vez mais marcante nas roupas, de uma forma mais intensa, já que como inspiração ela sempre esteve presente. Todo esse mix de estilos e inspirações fez com que a coleção PatBo para o alto verão 2022 resgatasse a descoberta entre a moda e a arte e trouxesse referências Artsy dos períodos 1970 e 1980, imprimindo cores, vibração e alegria, influenciando bastante as estampas.

Toda essa mistura de estilos foi somada à inspiração Artsy, que Bonaldi e sua equipe têm buscado com frequência (foto: Léo Faria/divulgação)

O toque contemporâneo e feminino ficou por conta do mix&match de texturas com a estampa Flower Bloom, que modernizou o clássico tie dye, mesclando-o e fundindo-o com um floral em um fundo off-white, além de desenhos que expressam uma bossa autêntica e autoral, traduzidos em vestidos longos e mídi. Detalhes nos decotes, recortes estratégicos, torções, babados, fendas, nos vestidos, saias, tops e bodies são promessa de sucesso na estação mais quente do ano. Destaque para os biquínis e maiôs lisos ou em estampa floral.

A cartela de cores traz tonalidades no dourado, marsala, rosé, azul-turquesa, verde, branco perolado e o coral (foto: Léo Faria/divulgação)

Nos tecidos, muita transparência e fluidez. O chifon traz movimento e leveza à coleção, especialmente quando combinado aos detalhes das rendas e entremeios. Para festa, uma linha completa de modelos longos , muitos deles com detalhes em metal dourado, trazendo charme elegância com um misto de chique e um toque de despojamento para garantir conforto e frescor para o clima tropical do Brasil.

Detalhes nos decotes, recortes estratégicos, torções e babados (foto: Léo Faria/divulgação)





HOME A marca da estilista Patricia Bonaldi deu um passo à frente e acaba de entrar em novo segmento. Lançou sua primeira linha homewear, levando o universo da moda para uma nova categoria. A coleção chega com itens tablewear em pratos, xícaras, bowls, taças, talheres, jogos americanos e guardanapos, com a natureza e suas diversidades de formas, cores e texturas como principal fonte de inspiração.

O desejo de Patrícia em investir nesse novo segmento começou com produtos que já são possíveis encontrar na marca, como as almofadas, que nasceram a partir de uma ação de reaproveitamento de tecidos, junto de elementos como bordados, patches e entremeios. Em seguida, veio a linha de perfumaria para ambientes.

Linha Home com as coleções Sopro, Pitaya, Botânica e Aquarela (foto: Léo Faria/divulgação)

São cinco minicoleções, intituladas Aquarela, Pitaya, Pérola, Botânica e Sopro. O objetivo da marca é, além de trazer itens para decorar o ambiente, oferecer informação de moda e tendência no segmento. A cartela de cores traz tonalidades no dourado, marsala, rosé, azul-turquesa, verde, branco perolado e o coral. A proposta é renovar a coleção semestralmente.