O Ponto de Deus - Final

(foto: Reprodução)



A Inteligência Espiritual é algo que todos temos. Sim, ela é inata, mas precisa ser desenvolvida. Segundo Fabrício Nogueira, é fundamental que esteja em pleno equilíbrio com as outras duas inteligências: a intelectual e a emocional. Segundo ele, um indivíduo com dificuldades emocionais profundas não conseguirá acessar, na totalidade, sua inteligência espiritual. “É como se a inteligência espiritual já estivesse pronta. Para seu bom desenvolvimento, é necessário desobstruir impedimentos criados por fortes impactos emocionais, como inseguranças, medos e baixa autoestima.”

No caso de uma pessoa desmotivada, exemplifica Nogueira, sua inteligência espiritual, capaz de lhe gerar sentido de vida e motivação, pode estar tomada por situações emocionais conflitantes. Isso a impediria de acessar o sentido e a motivação de viver. “Ela está imersa numa ruptura ou desequilíbrio emocional”, diz.

“Tais fraturas são impedimentos ao acesso à fonte maior e geradora de sentido, que é a inteligência espiritual.” Por isso, acrescenta o especialista, recomenda-se o autoconhecimento e processos terapêuticos de cura e de meditação que sejam capazes de desobstruir tais caminhos. “Desenvolvê-la é desobstruí-la.”

Depois de escrever e estudar sobre o Ponto de Deus, e analisar os questionamentos básicos propostos por Danah Zohar, podemos concluir que ter alto quociente espiritual (QS) implica ser capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido, adequado senso de finalidade e direção pessoal. O QS aumenta nossos horizontes e nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. O QS está ligado à necessidade humana de ter propósito na vida. O QS nos torna mais humanos.

É maravilhoso ver que questões espirituais estão sendo comprovadas por cientistas. Foram eles que descobriram que unir as mãos, olhar para cima ou se ajoelhar ativa duas áreas cerebrais que produzem um turbilhão de hormônios, principalmente gaba e ocitocina, que ajudam a ajustar o equilíbrio emocional. Pela primeira vez na história da ciência, deram o nome científico de O Ponto de Deus no Cérebro. Mais uma vez, frisamos que não tem a ver com uma religião específica, mas sim com a espiritualidade, com a Inteligência Espiritual. Quando estamos muito cansados ou estressados, temos a tendência a dar aquela olhada para cima. Quando um suicida está no alto de um prédio para se jogar, ele está olhando para baixo, e todos que estão lá embaixo, orando, rezando, meditando, estão olhando para cima, ativando o Ponto de Deus. É como se Deus tivesse assinado a sua criação dizendo: “Calma, eu estou aí com você, para quando precisar, calma que tudo vai dar certo, calma que tudo vai passar”.

Fontes: Qs Inteligência Espiritual, Dana Zohar e Ian Marshall; institutomongeralaegon.org/; www.slacoaching.com.br/.

Contatos

Curso de formação em Ioga – 10 razões para fazer o curso do Ponto Equilíbrio – EAD: ter uma nova carreira; confiabilidade, mais de 50 anos de experiência; rico conteúdo programático; nova vida; aprofundar conhecimento; disponibilidade das aulas; infraestrutura; suporte personalizado; certificação por módulo; certificado de conclusão de curso. Inscrições abertas para 2021. Informações e agendamentos pelo Whatsapp (31) 99145-7178.





Mandalas divinas e Fogo Sagrado – A terapeuta holística Renata Moom atende para terapia de cura através de mandalas de velas que podem ser configuradas para diversos fins, como a saúde física, mental e emocional. Equilíbrio energético – As mandalas têm o objetivo de trazer para o cliente o reequilíbrio enérgico. E também faz alinhamento energético através do Fogo Sagrado, técnica terapêutica que tem como objetivo reintegrar o corpo físico, emocional e energético, trazendo equilíbrio através do resgate de energias que ficaram presas em dores e traumas. Informações e agendamentos pelo telefone e WhatsApp (31) 98597-8885.





Barras de Access – A terapeuta Alcéa Romano abriu novas turmas para o curso de Barras de Access, com apenas dois alunos, para quem tem interesse em se tornar um praticante ou facilitador. Dá certificado internacional. Agendamento: (31) 99971-6552, ou pelo site accessconsciouness.com.





Previsões para 2021 – A terapeuta holística e homeopata Rose Ferraz está com agenda aberta para previsões analíticas baseadas em radiônica de tarô dos anjos, energia crística, cristais mind control e intuição divina. Informações e agendamentos pelo (31) 98923-9433.