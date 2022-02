Vestes de Nossa Senhora da Dores (foto: helilarafotografo/divulgação)



Um tesouro com 100 anos de cuidados pode ser visitado em Santa Luzia. Estão na Igreja do Rosário as vestes de Nossa Senhora da Dores, que enfatizam o clima dramático da Paixão de Cristo. A força cromática das roupas segue os detalhes da história e vão da paz e alegria de ser mãe de Cristo até a dor de sua crucificação. O conjunto resgata cuidadosamente a plenitude espiritual e a esperança renovada da fé cristã