Linha de lingerie Prairie Bouquet (foto: Divulgação)

Cor da natureza, do sucesso e da saúde, o verde ganha destaque na nova coleção de lingeries e pijamas da Intimissimi. A linha de lingerie Prairie Bouquet (ou Buquê do Prado) vem toda trabalhada em uma delicada renda floral, enquanto as peças de nightwear – baby-doll, camisola, quimono e conjunto de calça e manga comprida – são feitas de viscose, oferecendo opções leves e frescas para as noites de verão, e estampadas com pequenas flores em tons de verde.

(foto: Divulgação)

Verão





Nada como estar com os pés confortáveis e cheia de opções de presentes que combinem preços e beleza na medida certa. É o caso da nova coleção da Ipanema que reflete a essência da marca em sandálias que convidam a aproveitar o verão. Com o brilho do sol como fio condutor, a coleção apresenta opções que podem transitar entre diferentes ocasiões comuns ao verão. A cartela de cores chega vibrante, com tonalidades em diferentes configurações: monocromática, em degradê e quadricolor.

(foto: Divulgação)

Parceria





A casa parisiense AMI se uniu à Puma mais uma vez em uma collab que combina os elementos de design ao ar livre com alfaiataria. Inspirada na sede de liberdade e na exploração de novos horizontes, a coleção oferece um guarda-roupa completo. Com uma paleta vibrante de laranja, azul bebê, rosa chiclete, verde-musgo e roxo compensado por tons neutros de bege, creme e marrom, a coleção inclui clássicos da AMI como calças, moletons e camisetas atemporais.

(foto: Divulgação)

Delicadeza





Suavidade, beleza, delicadeza e bom gosto são sinônimos perfeitos para os acessórios esmaltados da Les Néréides. As peças trazem cor e sofisticação a qualquer look. A linha de flores e pássaros tem sido a opção favorita dos designers de joias e representa a natureza e toda a sua majestade. Não tem como deixar de se encantar com tamanha beleza.