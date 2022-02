Universo da mulher

Um dos pontos marcantes da Anne Fernandes são as estampas exclusivas e o outono-inverno 2022 (foto: BRUNO MALUF, VICTOR FARIA, CARLOS VAZ e LEONARDO TAMEIRÃO/divulgação)







As irmãs e sócias Anne e Luciana (Lú) Fernandes criaram o inverno da marca Anne Fernandes em uma alusão ao universo feminino na sua maior potência e existência, “o empoderamento e a liberdade de ser diversa, completa, viajante do mundo, em busca de viver o que tem de mais especial, a sua força de ser quem é”, como definiram, e foi intitulada de Voyage, em busca do extremo feminino.

Como tem sido feito por todas as grifes nacionais, a coleção da próxima estação será lançada em cápsulas, para que as clientes e as araras das lojas tenham sempre novidades, e também para que as peças acompanhem melhor o clima, já que nosso inverno demora mais a chegar, já que vivemos em um país tropical. Para representar toda a força e potência feminina, a dupla escolheu duas uber top models, ambas mineiras, para serem a imagem desse primeiro lançamento: Ana Beatriz Barros e Amanda Wellsh.

Iinverno da marca Anne Fernandes em uma alusão ao universo feminino (foto: BRUNO MALUF, VICTOR FARIA, CARLOS VAZ e LEONARDO TAMEIRÃO/divulgação)





COLEÇÃO Os looks fluidos em tons neutros e pastel se contrapõem em pitadas de rosa, azul, verde e amarelo cítrico. A bossa fica por conta de arremates diferenciados, responsáveis por detalhes charmosos e inusitados em pedrarias, plumas e pontos handmade, como o macramê.

Conceito contemporâneo para uma mulher eclética e antenada com o mundo (foto: BRUNO MALUF, VICTOR FARIA, CARLOS VAZ e LEONARDO TAMEIRÃO/divulgação)

Um dos pontos marcantes da Anne Fernandes são as estampas exclusivas e o outono-inverno 2022 mantém esse DNA da label. A estampa tem referência do universo boho – que traz toda a irreverência do estilo hippie dos anos 1970 –, com arabesco folk. Outra padronagem que complementa a coleção são as releituras do clássico xadrez. A alfaiataria descomplicada da marca vem em recortes de conjuntos e vestidos com leitura bem anos 2000, modernos e em bases têxteis nobres.

Na linha festa, a marca apresenta dois estilos bem definidos: modelagens bem-ajustadas e elegantes em tecido mais estruturado, e vestidos fluidos em musseline de seda pura, com decotes, recortes e trabalhos diferenciados na parte superior, com um top todo feito em emenda de tranças feitas no tecido.

Na linha festa, a marca apresenta dois estilos bem definidos: modelagens bem-ajustadas e elegantes (foto: BRUNO MALUF, VICTOR FARIA, CARLOS VAZ e LEONARDO TAMEIRÃO/divulgação)





HISTÓRIA A grife, criada em 2007, foi fundada por Anne, que já atuava no mundo da moda, gerenciando outra empresa do ramo, na época. Logo depois, sua irmã Luciana – mais conhecida como Lú – entrou como sócia, passando a estabelecer uma parceria de sucesso. Os looks são diferenciados e apresentam aplicações luxuosas. Com estampas exclusivas e bordados ricos, as peças leves e fluidas trazem o conforto aliado à elegância. As irmãs não abrem mão de detalhes especiais e diferenciados para compor as peças.

Aplicações luxuosas e bordados ricos (foto: BRUNO MALUF, VICTOR FARIA, CARLOS VAZ e LEONARDO TAMEIRÃO/divulgação)

As irmãs Lú e Anne Fernandes cresceram entre tecidos e aviamentos dentro do negócio do pai. Para uma criança, se desenvolver nesse mundo mágico da moda deixa impressões para uma vida inteira. Foi com esse DNA que elas abraçaram esse universo, trabalhando em diversas marcas por alguns anos. Mais confiantes e com bastante conhecimento, fundaram a marca que leva a tradição da família Fernandes. Após o sucesso das primeiras coleções, com o apoio e reconhecimento das clientes, abriram o primeiro showroom em Belo Horizonte e, em 2010, em São Paulo.

Anne Fernandes se propõe a criar um conceito contemporâneo para uma mulher eclética e antenada com o mundo, que pode usar os looks da marca em todos os momentos da vida, com estilo, design, autenticidade e matérias-primas de qualidade. Hoje, são mais de 300 pontos de venda em todo o país e mais de 400 mil seguidores nas redes sociais.