O preço do sonho

Sonhar não custa nada – e quando se trata de vaidade, as mulheres em geral não pensam duas vezes antes de lançar mão do sonho. Acontece que existe uma categoria de sonho que é ligado às grifes – marcas internacionais que identificam produtos – que para o grande contingente feminino fica mesmo só na imaginação. Isso ocorre porque as principais tendências de moda do mundo são, geralmente, lançadas por grifes conceituadas, que oferecem diversos produtos de uso pessoal, como sapatos, roupas e bolsas que são o sonho de consumo de muitas pessoas. No entanto, esse sonho está ao alcance apenas de poucos, já que alguns desses objetos de desejo chegam a custar mais de R$ 500 mil. Sendo assim, essas marcas luxuosas vão se tornando cada vez mais valiosas, representando um posicionamento forte na economia mundial, movimentando bilhões de dólares todos os anos. Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 das grifes de luxo mais valiosas do mundo.

10.yves saint laurent (ysl)

Esta marca francesa é conhecida pela alta-costura e foi criada em 1961 pelos estilistas Yves Saint Laurent e Pierre Bergé. Tornou-se uma das grifes mais famosas do mundo por criar o smoking feminino, apresentado pela primeira vez em 1966, combinando com uma calça masculina e blusa transparente.

9. Burberry

(foto: stephane de sakutin/afp) A marca é britânica, especializada em roupa, acessórios de luxo, perfume, óculos de sol e cosméticos. Reconhecida como uma das grifes mais famosas no mundo da moda, tem designs inovadores e tradição no artesanato. Contudo, os casacos desenhados pelo fundador, Thomas Burberry, é que lançaram a empresa no mundo, em 1856.

8. Christian dior

(foto: divulgacao) A marca foi fundada em 1947, pelo francês Christopher Dior, após ter sido assistente de moda de Robert Piguet e Lucien Lelong. Formado em ciências sociais, o estilista gostava de desenhar, e na década de 1920 abriu uma galeria de arte. Com a crise de 1929, o negócio não resistiu e Dior percebeu o talento para criar roupas. Em 1946, abriu seu próprio ateliê, em Paris, e no ano seguinte já era sucesso de vendas entre a alta sociedade. A empresa, que inicialmente era voltada para a alta-costura, atualmente também comercializa bolsas, calçados, cosméticos e maquiagens, relógios e óculos, entre outros acessórios.

7. Prada

(foto: divulgacao ) A grife italiana Prada é considerada sinônimo de luxo e sofisticação. Criada em 1913, a Prada iniciou-se no mundo da moda com a comercialização de bolsas, malas de viagens e artigos de couro. A marca se expandiu quando a neta do fundador, Miuccia Prada, tomou a frente da empresa da família, em 1978. A partir daí, a Prada passou a se consolidar como uma marca produtora de conceitos e tendências, sendo referência em alta-costura, bolsas e demais acessórios de luxo.

6. Rolex

A Rolex é uma empresa suíça especializada na fabricação de relógios de luxo. A empresa foi fundada em 1905, em Genebra, e seus relógios são considerados por muitos como um símbolo de status social. Foi a Rolex que lançou o primeiro relógio à prova d’água, em 1919. Naquele tempo, um dos principais problemas dos relógios era a entrada de poeira e umidade em seu interior. Desde então, a empresa se mantém na vanguarda do setor.

5.Cartier

A grife de relógios e joias foi fundada em Paris por Louis-François Cartier, em 1847, quando herdou um ateliê de joias na cidade. Foi Cartier quem criou o relógio de pulso, em 1904, a pedido de Santos Dumont. Em 1911, esses modelos passaram a ser comercializados e Cartier ganhou fama no mundo todo. Os relógios, feitos com ouro, platina, diamante e titânio, são produzidos quase que de modo artesanal e chegam a custar R$ 50 mil.

4. Gucci

A Gucci é uma das grifes famosas mais rentáveis do mundo, muito conhecida pela produção de bolsas e cintos. Fundada em 1921 pelo italiano Guccio Gucci, a marca iniciou-se no ramo da moda com venda de malas, luvas, sapatos, baús e cintos. Após a morte do fundador, a marca ganhou o G duplo no símbolo, representando o nome de Gucci.

3. Chanel

Fundada em 1910 por Gabrielle Chanel, mais conhecida por Coco Chanel, a grife revolucionou a história da moda, quando sua fundadora passou a produzir saias mais confortáveis para as mulheres, livrando-as de vez dos espartilhos. Coco era conhecida pela perfeição que dava às roupas. Referência em estilo, criou o vestido chemisier, a sapatilha bicolor e a fragrância Chanel nº 5, uma das mais vendidas do mundo.

2. Hermes

Fundada em 1837 por Thierry Hermès, a grife francesa começou sua história produzindo arreios para cavalos. Ao longo dos anos, foi se transformando com o advento da tecnologia. Em 1923, a grife lançou bolsas com zíperes, o que foi uma novidade da época. Já em 1929, o neto de Thierry, Émile-Maurice, lançou a primeira coleção feminina da marca.

1. Louis vuitton

(foto: louis vuitton/divulgação ) Entre as marcas de luxo mais valiosas, a Louis Vuitton segue ocupando o primeiro lugar no ranking das marcas de luxo mais valiosas. A grife francesa foi fundada em 1854, e é especializada na produção de bolsas e malas feitas em couro e lona. A Louis Vuitton também comercializa sapatos, vestuários e acessórios de luxo, como relógios e óculos de sol. A originalidade e a qualidade dos produtos são características da marca desde a sua fundação.