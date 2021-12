Mesas natalinas

Decoração mesa de Natal de Luciana Bessa (foto: Divulgação)



O Natal marca uma das mais amorosas celebrações do ano, quando a família se reúne em torno da mesa, com o ambiente envolto em todo o espírito natalino. E para que tudo seja perfeito, é preciso pensar nos preparativos com antecedência. Encomendando tudo ou criando pessoalmente, é preciso que o ambiente reflita o cuidado e o carinho com que a mesa da ceia seja montada. É bom lembrar que toda casa tem memórias que ficam guardadas em armários e gavetas e que podem ser resgatadas para passar a mensagem de comemoração.

O projeto começa com o arranjo da mesa, que pode ser colocado no centro ou espalhado em vários pontos, de acordo com o tamanho da peça. Jarras antigas, copos decorados e até garrafas coloridas servem como suporte; o importante é manter o tema. A decoração natalina recebe tudo: flores naturais ou artificiais, velas, estrelas, pequenas tuias, fitas, frutas naturais combinadas com artificiais. O bom é combinar as cores, abusando dos vermelhos, dourados e verdes.

Quando a família se reúne em torno da mesa, com o ambiente envolto em todo o espírito natalino (foto: Divulgação)

A decoração da mesa começa pela escolha da toalha. Você pode investir em toalhas brancas lisas ou com bordados e rendas para uma mesa de Natal simples. As cores natalinas também garantem uma mesa tradicional muito bonita. Para isso, escolha toalhas vermelhas, verdes ou douradas. E para uma decoração mais divertida e criativa, há opções de toalhas estampadas com símbolos natalinos: estrelas, árvores de Natal, flocos de neve, renas, papais noéis e muitos outros, principalmente se as crianças participarem.

Para facilitar sua vida, caso não haja auxiliares de serviço, a mesa deve receber louças, talheres, copos, guardanapos, de preferencia combinando com o restante da decoração. Mais sofisticada, a ceia com lugares à mesa pede cuidado especial; porta-guardanapos e tudo mais que mostre cuidado e requinte. Os guardanapos de tecido geralmente são utilizados em situações mais formais ou ocasiões especiais. Eles trazem um clima mais elegante com seus tecidos macios, que podem vir em cores claras ou vibrantes, lisos ou estampados. Embora a ceia de Natal seja o momento certo de tirar os guardanapos de tecido do armário ou adquirir os seus, existem guardanapos descartáveis de papel estampados com temas natalinos que são muito acessíveis. Além disso, outros elementos que deixam a mesa ainda mais elegante para esta celebração são os sousplats e os suportes de guardanapo, que podem ser encontrados em diversos modelos ou até mesmo ser feitos em casa. Nesta época, é comum o uso daquelas louças mais requintadas ou que guardamos só para ocasiões especiais. As adornadas são as que fazem mais sucesso, mas as louças com cores lisas são as que oferecem maiores possibilidades para compor com outros elementos da sua mesa.

A decoração da mesa começa pela escolha da toalha (foto: Divulgação)

Outro truque importante é acrescentar à decoração detalhes perfumados, como paus de canela, pequenos arranjos com cravos e frutas olorosas, que despertem o prazer de experimentar as delícias natalinas.