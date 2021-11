Semana começa com desconto de 10% em todo o site

O Shop Outlet conta com sistema seguro de transporte e distribuição dos produtos (foto: Rodrigo Gavini/divulgação)



Para marcar seu lançamento e atrair novos consumidores, o Shop Outlet anuncia de cara uma ótima promoção para essa semana. De hoje até 1º/12, todo o site terá 10% de desconto. No site, é possível encontrar eletrodomésticos, linha branca, novos e com pequenas avarias, além de produtos qualificados como reembalados.





GARANTIA Um produto reembalado é aquele que foi devolvido por outro cliente e/ou teve a embalagem original danificada durante o processo de distribuição. Porém, o produto nunca foi usado. E todos passam por avaliações técnicas que certificam sua condição estética e seu perfeito funcionamento, para só depois serem oferecidos com grandes descontos. A garantia do produto reembalado é fornecida pelo fabricante.





PEQUENAS AVARIAS Já um produto com pequenas avarias pode apresentar arranhões ou partes amassadas, provocadas enquanto o produto era transportado, por exemplo. Entretanto, são detalhes estéticos que não comprometem o funcionamento do produto. E esses eletrodomésticos também passam por todos os testes necessários antes de serem revendidos. E para não ficar nenhuma dúvida, na descrição do produto disponível no site do Shop Outlet há informações mais detalhadas, que o cliente deve observar antes de confirmar a compra.





TRANSPORTE E SEGURANÇA A rapidez na entrega é mais um diferencial. Após realizar uma compra, o cliente receberá o produto em casa por meio de entregadores parceiros do Shop Outlet. Basta solicitar a cotação do frete, informando o CEP. O pagamento pode ser feito por meio de boleto bancário, cartões bandeiras Visa, Elo, Mastercard, Maestro e American Express.





DADOS PROTEGIDOS O Shop Outlet reforça que todas as transações são seguras e as informações pessoais dos clientes e visitantes que acessam o site são tratadas em concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, (Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018).