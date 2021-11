Carolina Saraiva (foto: Divulgação)



JORNAL ALTEROSA

O dia 4 de novembro foi histórico para a TV Alterosa. Há 25 anos, ia ao ar pela primeira vez o “Jornal da Alterosa”. De lá pra cá, o jornal passou a fazer parte da vida do povo mineiro. E contou com diversos apresentadores, como Benny Cohen, Laura Lima, Ricardo Carlini e Thiago Reis, que sempre levaram aos telespectadores mineiros as principais notícias do dia com qualidade e transparência, em formato leve e dinâmico. Foram mais de 3 mil horas de programa e mais de 40 mil reportagens televisionadas com muita seriedade, apuração e profissionalismo. Atualmente, o jornal é apresentado por Carolina Saraiva (foto) e vai ao ar de segunda a sexta, a partir de 19h15, na TV Alterosa e no canal do “Jornal da Alterosa” no YouTube, que foi premiado em 2019 com uma placa do YouTube por ter alcançado mais 100 mil inscritos.





LUCRO NO NATAL

Encontro on-line e gratuito do Sebrae Talks –#BoraEmpreender orienta pequenos negócios sobre estratégias para aumentar as vendas no final do ano. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê que o período movimente mais de R$ 34 bilhões em vendas, 4% a mais que em 2020. Por isso, o Sebrae Minas promove, amanhã, mais um Sebrae Talks – #BoraEmpreender. O bate-papo terá transmissão ao vivo e gratuita pelo YouTube do Sebrae Minas. Mais informações: www.sebraemg.com.br/talks. O evento é realizado toda primeira segunda-feira de cada mês e tem duração de uma hora.





CIDADE UNIBH

O UniBH lançou novo canal de comunicação: o Videocast "Cidade UniBH". Produzido por alunos do projeto de extensão Gerais – que engloba estudantes de várias áreas entre jornalismo e artes, por exemplo, o canal terá transmissões semanais ao vivo, direto do câmpus Buritis, sempre às quartas-feiras, às 11h. A transmissão será feita pelo YouTube da instituição (https://www.youtube.com/c/CanalDoUni). De acordo com o professor e coordenador do projeto, Rodrigo Borges, a ideia é que, além do YouTube, o programa seja adaptado para transmissão pela rádio UniBH, que atualmente já conta com programação no Spotify.





MINASCON 2021

O Minascon, evento da construção civil que ocorre de 22 a 25 de novembro, contará com programação on-line diversificada, conteúdos técnicos, seminários e congressos segmentados, além de dois concursos: A ponte e Mãos à obra. A grade de eventos terá as inovações como chave para que as empresas da cadeia produtiva do setor possam crescer em produtividade e se tornar ainda mais sustentáveis. Estão confirmados os seminários Megatendências Innovation Talk; o Seminário do Vidro, promovido pelo Sindicato das Indústrias de Beneficiamento e Transformação de Vidros e Cristais Planos do Estado de Minas Gerais (Sinvidro-MG); e o Congresso de Materiais, organizado pelo Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG). Também serão realizados os concursos A ponte e Mãos à obra, no qual será conferido o Prêmio Gustavo Charlemont – homenagem ao incansável trabalhador do setor elétrico, falecido em maio deste ano.





ITAÚ FACILITA

Em quatro vídeos inéditos e ações nas redes sociais, atores e colaboradores do banco Itaú estão apresentando as vantagens do Sistema Financeiro Aberto no dia a dia das pessoas. Entender os termos técnicos como iniciadores de pagamentos, consentimento de dados e tantos, nunca fez parte da rotina brasileiro. Mas para tornar o novo sistema do Banco Central mais próximo dos brasileiros, o Itaú Unibanco se uniu ao popular canal Porta dos Fundos para ressaltar, com bom humor e simplicidade, os benefícios e as principais características do Sistema Aberto no Itaú.





DIDÁTICA

Os vídeos têm linguagem didática, descomplicada e divertida e irão tratar de segurança, crédito, personalização de produtos e serviços e agregador de saldos, opção que permitirá às pessoas fazerem a gestão de suas finanças em um único lugar. O primeiro esquete se passa em uma entrevista de emprego, em que Pedro Ottoni é o candidato. O recrutador, interpretado por Fabio de Luca, solicita alguns dados muito comuns em processo seletivo, mas o concorrente à vaga se nega a informá-los. O vídeo chama a atenção para a importância de o compartilhamento de informações pessoais ser feito com responsabilidade. Além dos vídeos no Youtube, o Porta dos Fundos cocriou com o Itaú pílulas para o Instagram e o TikTok do banco. A ação é mais uma iniciativa do novo posicionamento da marca, reafirmando que o banco é feito com as pessoas, tanto clientes quanto colaboradores.





UNIÃO Após incorporação com o QuintoAndar, a Casa Mineira passa a assinar como Casa Mineira Por QuintoAndar, consolidando duas marcas como única empresa. A Casa Mineira Por QuintoAndar reúne pontos fortes de cada uma das empresas e contará com amplo conhecimento do mercado imobiliário e alta qualidade de atendimento a clientes e corretores parceiros, com tecnologia de ponta para gerar inteligência. Ao todo, mais de 500 novos imóveis são anunciados por semana no Portal Casa Mineira, fazendo com que dois novos contratos de venda ou locação sejam fechados por hora. A união das empresas contribui também para a expansão de atuação nos bairros da região metropolitana. E passa a atuar em mais de 150 bairros da região metropolitana, incluindo a região da Pampulha e a cidade de Contagem.