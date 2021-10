AGENDA FASHION RENOVADA

Wagner Penna

Lina Brandão, Verão 2022 (foto: Agenda Fashion/Divulgação)





A janela de oportunidades aberta com o relativo controle da pandemia COVID-19 no país (mais de 100 milhões já imunizados) está sendo aproveitada com entusiasmo pela turma da moda – com resultados estimulantes, para não dizer empolgantes. Esse movimento começou no mês de agosto em Minas, em razão do relaxamento dos protocolos sanitários, com a edição da feira BH-À-Porter (um ano e meio após a edição anterior) e com o desfile Gerais Fashion Online.

A realização de uma nova edição da feira BH-À-Porter, entre 4 e 8 de outubro, igualmente com sucesso de vendas e presença de lojistas-compradores de todo o país, parece ter animado o circuito da indústria fashion mineira em relação a novos eventos. Uma nova edição do desfile virtual Gerais Fashion está programada para o próximo dia 28. O grupo de estilistas que formam a recém-fundada A.Criem marcou para 19 e 20 de novembro a realização do seu primeiro Coletivo Criativo – reunindo o povo da moda %2b designers multifacetados (da decoração ao artesanal), gastronomia e cultura – e muito mais.





DINÂMICA Esse mix, sustentado pela chamada economia criativa, parece ser o novo ponto de convergência dos eventos de moda. No caso de BH, a conversa produtiva entre todos esses setores em torno da moda adquire um formato diferenciado – já que visa estimular o turismo, valorizar a gastronomia nessa fase pós-pandemia e garantir o resgate de empregos perdidos nos últimos meses, quando algumas marcas fecharam as portas ou tiveram que demitir.

Mas o assunto vai um pouco mais além disso, pois acabou por influenciar até o ritmo de lançamentos das grifes mineiras. Tudo ficou mais acelerado. Essa nova dinâmica é caracterizada pela apresentação contínua de coleções cápsulas, cuja periodicidade depende de cada confecção. Em algumas delas, os lançamentos são mensais, em outras bimestrais, e até mesmo quinzenais. Nesse novo calendário, a antiga sazonalidade entre primavera-verão e outono-inverno foi multiplicada, conforme a estrutura e capacidade de cada fábrica. Quem tem estrutura maior fez até quatro cápsulas no verão e três cápsulas no inverno.

Com o virus COVID-19 sendo neutralizado, há um grande esforço para que essa interação retorne ao modo presencial, ocorra uma aproximação mais constante entre confecção e lojistas (moda vendida no atacado), mas não há como minimizar o ritmo do formato virtual, através das redes sociais, fortalecido durante a pandemia. Agora, esse casamento entre o presencial e o virtual parece indissociável e está prestes a ganhar linguagem e interação disruptiva – algo agilizado pelas novas tecnologias e até pelos novos meios de pagamentos digitais no sistema financeiro.

capital da moda

Ao resgatar em formato digital um evento iniciado há alguns anos, o presidente da Associação dos Consultores em Negócios da Moda (ACNModa), Paulo Lopes, abriu o leque de participantes e expandiu o limite de alcance da promoção. E foram essas algumas das motivações que impulsionaram a realização da edição de agosto da Gerais Fashion Online, reunindo mais de 30 marcas e garantindo acesso virtual de um amplo universo de compradores para a moda feita em Minas.

Lopes explica que a proposta é mais ampla e a intenção é unificar todas as frentes da economia da capital, incluindo cultura, gastronomia e turismo . Resumindo: inserindo tudo que represente beneficio para BH.

Acrescenta, também, que “o objetivo é firmar o nosso polo como referência de diversidade fashion e pronta-entrega de qualidade, potencializar as vendas das coleções e dar maior visibilidade a BH como Capital da Moda”. A Gerais Fashion Online, segunda edição, terá cerca de 30 marcas e público presencial restrito no local da realização do evento – na sua maioria, proprietárias das próprias marcas e experts assinalando os pontos-chave de cada coleção. O evento será no hall da Prefeitura de Belo Horizonte, e está programado para o dia 28, às 19h30, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.





COLETIVO A.CRIEM Já o 1º Coletivo A.Criem (Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais) será realizado durante dois dias (19 e 20 de novembro) e a ideia é dar oportunidade aos novos estilistas, abrindo um espaço onde possam vender e mostrar seus trabalhos. Gente que está começando com suas próprias marcas. Quem não tiver trabalho já feito, poderá reciclar algumas peças de seu guarda-roupa ou fazer upcycling de materiais de coleções passadas.

Quem explica o conceito do evento é o presidente da A.Criem, Antônio Diniz, lembrando que “a iniciativa não será dirigida somente para estilistas, pois é um coletivo e, como tal, também participarão artistas plásticos e produtores artesanais. Teremos experiências gourmets (local para comidinhas descoladas), e culturais em geral – um encontro saudável e sustentável”.

O local do evento já é um convite para estar lá. É o novo Labbing Sion Coworking, cujas instalações modernas e estrutura aberta (situadas no alto do Bairro Santa Lúcia) permitem conforto para os contatos durante o evento e abrem ao visitante uma vista privilegiada da cidade. As inscrições ainda estão abertas.

BH-À-PORTER CÁPSULA 02/2021





Multiplicação das coleções e CÁPSULA 02

protocolos flexíveis impulsionam feira





Os resultados positivos da feira BH-à-Porter realizada em agosto foram ampliados na edição de outubro (entre os dias 4 e 8), movimentando o mercado de atacado de pronta-entrega da nossa moda. A informação da presidente da Coopermoda, Ivete Dantas (que realizou o evento), é corroborada pelos associados da entidade e confirmada pelas marcas participantes – principais atores do movimento que viabilizaram sua realização. Baseada nas estimativas das vendas, o sucesso da feira garantiu um movimento acima de R$ 4 milhões (isto é, R$ 1 milhão a mais que em agosto) para as 64 marcas participantes e foi garantida pela presença de 97 lojistas – compradores vindos de várias regiões do país – convidados por 42 consultores. Os números animadores já estimularam o agendamento de nova edição para março de 2022. O formato será mantido: os compradores visitam os showrooms das confecções ou nos estandes no salão de negócios. Nas duas edições deste ano, o salão foi instalado no Hotel Hilton Garden – onde também se hospedaram os lojistas – convidados para os cinco dias do evento.





» ANIMAÇÃO

Para Ivete Dantas, a necessidade de reposição de estoque das lojistas e a diversidade, qualidade e bom gosto da moda feita em Minas criaram o momento ideal para o sucesso da feira. Ela acredita que as vendas poderiam ser ainda melhores se tivessem mais produtos. Os estoques das marcas foram, praticamente, esgotados. Ela ressalta que não apenas a moda, mas todo o setor de serviços que sustenta o turismo da cidade foi beneficiado pelo evento, além de ser reforçada a imagem da cidade como centro de moda – algo que vai sendo resgatado após as turbulências causadas pela COVID-19. Nesse aspecto, a presidente da Coopermoda lembra que “os lojistas saíram daqui animados com essa efervescência do mercado fashion mineiro e esperançosos com a normalidade das vendas”.





» CÁPSULAS

Mas a feira representou mais que vendas. Na realidade, as duas edições pós-pandemia da BH-à-Porter contribuíram para consolidar o novo formato de lançamentos de moda em Minas, onde as variadas e sucessivas coleções cápsulas substituíram os lançamentos semestrais que, oficialmente, ditavam o calendário fashion. Esse novo conceito de mostrar as coleções das marcas foi amplamente usado para suprir a demanda aquecida pelas redes sociais durante a pandemia e, agora, ganhou o apelo irresistível da comercialização presencial – que, de fato, faz a moda girar.





» EXPERIÊNCIAS

Essa experiência estimulou as marcas no sentido de prosseguirem seu trabalho após superar as oscilações do mercado na pandemia. É o caso da grife Lina Brand, criada em 2017 pelas irmãs Aline e Ayla Penna em homenagem à mãe, Lina Lopes, fundadora da marca Patcholee. Com estandes no salão de negócios, elas consideram que a promoção contribui para fomentar as vendas, consolidar o mercado mineiro de moda e criar ambiente favorável à expansão das marcas. Depois de assinalar que sua marca tem referencial no handmade, observaram que a coleção levada à feira homenageia a mulher – entendendo que ‘todas elas são fascinantes’. Isso é traduzido em estampas exclusivas, cores estimulantes e tecidos aconchegantes. Além de confecções locais, também vieram para a feira marcas de outros estados, como a MSP (de São Paulo), com boa alfaiataria, estilo clean e bem feminino – além de uma linha masculina – e a Lalibela, que veio de Santa Catarina com uma roupa prática, bonita e bem desenvolvida. Para a sua proprietária, Kaká Grossenbacher, o mercado mineiro torna-se cada vez mais importante para a marca e a presença na feira contribui para esse posicionamento aqui. Também estavam lá várias confecções do interior de Minas.





» COMPRADORES

Sob o ponto de vista dos consultores de moda integrantes do evento, o vaivém de compradores provocado pela BH-à-Porter foi ainda mais intenso na edição de outubro. São eles os responsáveis pelos convites aos lojistas – compradores e também coparticipantes no rateio dos custos distribuídos com as marcas. Em média, cada um deles traz de dois a três convidados. A consultora de negócios Sibelle Menezes trouxe quatro clientes através da BH-à-Porter, mas acabou atendendo muito mais em razão de outros compradores que já estavam agendados. No total, bateu seu próprio recorde – com 11 acompanhamentos de clientes visitando as marcas. Para ela, a feira foi ótima porque “conseguiu agitar os showrooms com bastante entra e sai de compradores, o volume de negócios aumentou muito em todo o circuito das marcas e trabalhamos como nunca”. O reflexo disso pode ser observado, inclusive, na própria Coopermoda, onde o setor de despachos de mercadorias ficou lotado durante toda a semana. Para concluir, a consultora lembra que a feira é um exemplo de que a união faz a força e acaba refletindo de modo positivo para todo o setor.