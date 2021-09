Desejo de Liberdade

(foto: Fotos: Renata Campos/divulgação)





A estilista Renata Campos lançou sua coleção verão 2022 e deu a ela o nome do maior sonho e desejo das pessoas atualmente: Freedom. Liberdade de escolha, de se vestir sem regras, de ser você mesmo, de sonhar. De viver a vida de uma forma absolutamente particular. Para a coleção de verão 2022, a proprietária e diretora criativa da marca resolveu viajar para as mais belas praias e explorar o que tem de mais singular em cada uma delas.

A coleção conta com uma cartela de cores vibrantes e alegres, começando pelo fúcsia, amarelo, verde, laranja, terminando no branco. Nas escolhas de tecidos, optou por usar material 100% natural, como linho, algodão e seda, além do tricô em fios de algodão – DNA de Renata Campos – com tramas, macramê e crochê, especialmente pensados para o verão, que transmitem leveza e frescor para os dias mais quentes.

A coleção foi criada baseada em uma mulher contemporânea e feminina, o que é possível ver nas modelagens das peças, que têm como proposta volumes leves, fluidos e longos. Vestidos, shorts, calças, saias, blusas, macacões, tudo em versões justas e também amplas, com babados, e tudo dando a sensação de liberdade, frescor e conforto. Duas estampas foram criadas para a estação mais quente do ano – uma em padrões florais leves e suaves e outra mais geométrica, inspirada nos desenhos predominantes na tapeçaria Romenian.

Renata Campos vem de família que sempre trabalhou com moda. Sua mãe é costureira de mão cheia e teve uma marca de roupas plus size durante anos. Renata tentou fugir do negócio e se formou em engenharia, mas quando ainda estava na faculdade percebeu que sua paixão era a moda. Em 1996, começou a trabalhar com confecção de roupas de tricô e nunca abriu mão deste trabalho artesanal, que foi evoluindo ao longo dos anos, mesmo na época em que o estilo não estava na “tendência”. Sempre inovou em combinações de pontos e modelos, e hoje, com o crescimento do movimento slow fashion, o tricô e o crochê estão em alta, e ela sai na frente com um trabalho diferenciado.

Há alguns anos, a marca utiliza maquinário de tear para fabricar as peças de tricô, porém a técnica envolve trabalho manual na produção, e uma peça pode demorar até 30 dias para ficar pronta. Por muito tempo, a grife revendia suas roupas em lojas multimarcas, mas Renata optou em ter lojas próprias que carregam seu nome.