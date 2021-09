'Gerdau Transforma' inicia novas turmas em seis cidades mineiras

O projeto visa capacitar mais de 1,5 mil empreendedores no país (foto: Gerdau/Divulgação )



A nova edição do Programa Gerdau Transforma, realizado em parceria com a Agência Besouro de Fomento Social, começa amanhã em seis cidades mineiras. Com objetivo de fomentar o empreendedorismo a partir da capacitação, para formar mais de 1,5 mil pessoas ao longo deste ano, a quarta edição do programa reúne turmas em Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Moeda, Ouro Branco e Ouro Preto.

As aulas, ministradas ao vivo no formato on-line, seguem até 17 de setembro e as inscrições ainda podem ser feitas no site do projeto. A formação é gratuita e tem carga horária total de 20 horas. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e já ter frequentado ou estar matriculado em uma escola pública dos municípios selecionados. As cidades participantes da 4ª edição também foram beneficiadas pelo projeto no primeiro semestre de 2021.

CONTEÚDO A partir da metodologia By Necessity®, desenvolvida pela Agência Besouro, a capacitação apoia pequenos empreendedores a ingressar no mercado de trabalho por intermédio do empoderamento e fortalecimento individual. Serão cinco aulas que estimulam os participantes a refletirem sobre suas ideias e como montar ou aprimorar o seu negócio, criação de sua marca, desenvolvimento de produto, projeção de vendas, pesquisa de mercado, levantamento de custos, como divulgar o negócio, conceitos financeiros, plano de ação e ainda o desenvolvimento de uma marca personalizada para cada empreendedor.

Os alunos recebem apostila que detalha todo o conteúdo explicado pelos professores treinados e capacitados na metodologia. Além disso, os participantes têm acesso à matriz de negócios, com cartões de montagem que estimulam o desenvolvimento do pensamento lógico, bem como a percepção visual dos desafios e soluções como um todo.





PROGRAMA Em 2020, a Gerdau expandiu o programa para diversos estados e incluiu mais dois países, além de realizar suas edições de forma virtual por conta da pandemia. Foram 16 turmas, mais mil alunos e mais de 900 projetos incubados. Este ano, o projeto deve acontecer em 25 turmas, capacitando mais de 1,5 mil empreendedores no Brasil e América Latina. Inscrições em www.gerdautransforma.com.br/2021-t15