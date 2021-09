Canopus recupera memórias afetivas de BH

O marco zero de Belo Horizonte foi o eixo central da campanha (foto: Canopus/Divulgação)



No marco dos seus 50 anos de história, a campanha da construtora Canopus anuncia ao mercado um complexo arquitetônico multifuncional no centro da memória afetiva de BH, próximo da Savassi e da Praça da Liberdade: o History Funcionários. Reunindo unidades residenciais, corporativas e comerciais, o empreendimento prevê a revitalização do quarteirão em frente à Igreja da Boa Viagem, recuperando sua visão a partir da Avenida Afonso Pena e trazendo mais comércio, movimento e segurança para a região.





PRESENTE Renata Tavares, gerente de Marketing da Canopus, explica que o tema central de inspiração para a criação da campanha do History Funcionários girou em torno de memórias afetivas, e como elas são importantes na escolha do local para morar. "Elas estavam ricamente ali na concepção de todo o nosso projeto, seja pela história da localização onde ele será instalado, marco zero da cidade, ou pelo aniversário de 50 anos da Canopus, nascida aqui em BH – o passado ficou bastante latente em todo o nosso corpo criativo. Buscamos um meio de transpô-lo para o presente, utilizando como pano de fundo essa atmosfera comemorativa que estamos vivendo aqui na Canopus. Passamos, então, a tratar o History como um presente para a cidade, deixando memórias vivas em cada detalhe da nossa campanha, assim como no nosso empreendimento todo".

MARCO ZERO A linha criativa desenhada pelos envolvidos, agência de publicidade e marketing on-line e off-line teve como eixo central o marco zero de Belo Horizonte e o fato de a capital ser o berço e a casa da Canopus, que deixa um legado para a capital de todos os mineiros. "Mais do que transformar a vida das pessoas com os seus empreendimentos, a Canopus trabalha para transformar agora aquela região", reforça Renata. A campanha está nos jornais, revistas, rádio, TV aberta e fechada, mídia out of home, Google, Facebook, Instagram e YouTube