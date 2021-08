(foto: Steven Meisel/divulgação)







Foi na bela paisagem da Cortina d’Ampezzo, nos Alpes Dolomitas, que Miuccia Prada fez o desfile da coleção outono inverno 2021 da Miu Miu, e mostrou ao mundo as peças que desenhou para a estação mais fria do ano, dentro do conceito ready to wear. Foi um retorno ao contexto da moda, em outra fantasia de realidade, explorando o poder das roupas como um meio de transporte da personagem, uma expressão de força.

Essa força e bravura a diretora-criativa da marca fez questão de deixar evidente em todo o momento, tanto na dificuldade do local escolhido para o desfile, quando no título da coleção “Coração Valente” (Brave Hart). Esta coleção defende a noção de bravura e exploração intrépida, celebra a bravura, a ousadia. Está enraizada e inspirada nas comunidades femininas, no poder do coletivo.

Essa viagem pelas montanhas e o desfile na neve resultou na criação do 'Miu Miu Mountain Club, um desejo sonhado há muito tempo. No inverno 2022 da label, as mulheres se vestem para o extremo, mostrando a sua força. Uma roupa forte sim, e ao mesmo tempo prática, um sporstwear na elegante moda do luxo, e por isso carrega um certo exagero.

Miuccia Prada mostra que a roupa do dia a dia pode e deve ser prática, utilitária, bela e prazerosa, como se apresentasse um novo propósito. Roupas esportivas acolchoadas em cetim, vestidos slip em lãs pesadas, cheios de detalhes em metal remetendo a armaduras. Força e fragilidade, coragem e agressividade, sonho e realidade.

