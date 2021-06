No mês em que é celebrado o dia do orgulho LGBTQIA+, a MRV incluiu as cores da nova bandeira do movimento em suas redes sociais e na fachada da sua sede, em Belo Horizonte. O grupo aderiu à campanha de valorização à diversidade em respeito às orientações afetivo-sexuais e identidades de gênero. A MRV&CO é uma plataforma de soluções habitacionais que está em constante evolução, atenta ao seu mercado e nas transformações da sociedade, prezando sempre pelas liberdades coletivas e individuais. As cores do movimento LGBTQIA estão representadas no prédio por meio de luzes que formam a bandeira do movimento e ficarão acesas durante todo o mês de junho e nas fotos de perfis das diversas redes sociais da MRV&CO, juntamente com a marca da companhia.

>> ADEQUAÇÃO

O gesto do craque português Cristiano Ronaldo em tirar da mesa de coletiva duas garrafas de Coca-Cola antes de iniciar uma coletiva na Eurocopa, no início da semana passada, abriu uma profunda reflexão sobre a adequação das marcas aos eventos. O craque deixou claro preferir a sempre saudável água, o que fez lembrar Pelé. O Rei do Futebol recusou, por anos, propostas de marcas de cigarros e bebidas, preferindo sempre ligar sua imagem a produtos saudáveis. A repulsa de Cristiano Ronaldo gerou fake news também, como a de que a gigante de bebidas perdera mais de US$ 4 bilhões na bolsa. Não verdade, foi por causa da oscilação da marca na bolsa, que seguiu o ritmo natural do negócio, apresentando variações. Nada além do normal na Bolsa de NY.

>> CONSTRANGIMENTO GLOBAL

Porém, Cristiano Ronaldo é símbolo de saúde e seus seguidores estão sempre atentos. Esse comportamento mostra que é preciso ter atenção no foco do investimento. De fato, algumas marcas não se associam com a filosofia de alguns eventos patrocinadas por elas. E como pessoas são cada vez mais influentes que os eventos, como é o caso de Cristiano Ronaldo, é preciso atrelar a marca com os participantes do evento. No mínimo, um constrangimento global.

>> SEMINÁRIO DE LICITAÇÕES

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais (Sinapro-MG) promoveu na última quarta-feira (16/06) o Seminário de Licitações para Publicidade e Propaganda. O evento foi on-line e teve uma grande audiência. O objetivo foi atualizar informações e esclarecer as dúvidas sobre os editais de licitações de serviços publicitários pela administração pública, e orientar as agências de propaganda de Minas Gerais. A abertura foi feita pelo presidente do Sinapro, André Lacerda, que também foi o mediador. O palestrante foi Paulo Gomes de Oliveira Filho, especialista em publicidade governamental, e os debatedores foram Adolpho Resende, presidente da Abap-MG, Alexandre Pedroni, presidente do Sinapro-ES, e José Luiz da Silva, presidente da AMP.

>> GUIA DE LICITAÇÕES

Na próxima quarta-feira, o Sinapro-MG enviará, por e-mail, o Guia de Licitações para os participantes que preencheram corretamente o cadastro de inscrição. Para as prefeituras e câmaras municipais que queiram adquirir os Modelos de Editais – Técnica e Preço, é preciso fazer contato com o Sinapro-MG pelo telefone (31) 99312-7274 (Paula Barbosa). O presidente agradece aos apoiadores que contribuíram para realização do evento.

>> REPUTAÇÃO

Em parceria com a Editora Leader, a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) lançou obra que tem como tema central uma palavra pequena, mas com significado grandioso: Reputação!. Por que isso é tão importante, ainda mais nos dias de hoje? E como conseguimos mantê-la em meio a diversidades? A obra ouviu 28 lideranças do país para trazer soluções e reflexões que explicam os motivos pelos quais o público a considera a reputação de uma marca tão especial. De acordo com a presidente da ABA, Nelcina Tropardi, o maior propósito do livro é investigar a complexidade do mercado para compreender as alterações que levaram o consumidor a incluir novos fatores em seu processo decisório de aquisição de um produto ou serviço. Parte das vendas será destinada para a AACD (https://aacd.org.br/.) Saiba mais em https://www.youtube.com/c/EditoraLeader.

>> BMG CARD CONSIGNADO

Com plano de mídia robusto, o Banco Bmg quer reposicionar o Bmg Card Consignado, explorando seus diferenciais como um produto que vai além de um empréstimo. Com tantos cartões de crédito disponíveis no mercado, muitas vezes é difícil saber qual deles entrega os melhores benefícios e as menores taxas para cada perfil de cliente. Por isso, o banco lançou campanha lúdica para mostrar as vantagens do Bmg Card Consignado para o servidor público, pensionista e aposentado, reforçando seu plano de reposicionamento, como um meio de pagamento tradicional e não apenas como um meio de garantir uma margem extra de crédito. Com veiculação até julho e expectativa de 1,2 bilhão de impactos, a campanha conta com ações de marca e publicidade, como merchandisings e filmes, que estão sendo veiculados na grade dos principais canais da TV aberta. Além disso, a estratégia irá englobar a imprensa e as mídias digitais.

>> PEQUENOS NEGÓCIOS

Depois de um período de sofrimento, o mês de maio trouxe mais ânimo aos empresários de pequenos negócios de Minas Gerais. O índice de confiança do setor, o Iscon, apresentou um aumento de 18 pontos em relação a abril, variando de 89 para 107. Um Iscon maior que 100 indica tendência de expansão da atividade; igual a 100, tendência de estabilidade; e menor que 100, de retração. A pesquisa Índice Sebrae de Confiança dos Pequenos Negócios (Iscon) foi realizada entre 8 e 20 de maio, com 1.256 empreendedores. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.

>> CRESCIMENTO

É o segundo melhor resultado do Iscon este ano, atrás de fevereiro, quando o índice alcançou 109 pontos. A recriação do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), a mudança nas regras trabalhistas, a retomada do auxílio emergencial e a ligeira melhora nos números da pandemia são alguns fatores que explicam o aumento da confiança dos pequenos negócios em maio, na avaliação de Paola La Guardia, analista da Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae Minas. A construção civil continua sendo o setor mais confiante, com Iscon de 115, variação positiva de 15 pontos em relação a abril. O comércio vem em segundo lugar (110), seguido por serviços (106) e pela indústria (101).