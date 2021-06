Inverno néon

(foto: FotOS: Márcio Rodrigues)

A moda é cíclica, todo mundo sabe. As pessoas mais apegadas, que guardaram peças icônicas de todas as décadas que viveram, com certeza terão em seus guardados muitas peças dos anos 1980, totalmente up to date e já podem tirá-las do guarda-roupa. Talvez não tenham coragem de usar, mas com certeza a filha vai se esbaldar. Estamos na era da volta dos babados, mangas bufantes, blazers, ombreiras, macacões exagerados e cores fortes.





Inspirada nas luzes vibrantes e nessa atmosfera dos anos 1980, a Sclub lançou mais uma cápsula para o inverno, e a intitulou, assertivamente, de Néon. A linha explora a volta do sexy chic e faz um revive com ares modernos e shapes repa- ginados. Nosso pensamento voa de volta para os anos dourados das discotecas.





A alfaiataria vem com cores intensas, desenvolvidas exclusivamente para a coleção, e traz a releitura de alguns dos shapes mais icônicos da década, como spencers, blazer oversize com ombreiras imponentes, pantalonas com cut cuffs, corselets e opções de body.





A cápsula resgata também jaquetas com manga morcego e calças jogging, que reaparecem com zíperes fluorescentes e ares modernos e atuais. A estampa ícone da coleção vem em mais de 60 peças diferentes, remete aos feixes de luzes néon em um listrado estilizado.





A modelagem da malharia destaca a sensualidade feminina com tricôs com intarsia, moulage no jersey prateado e t-shirts com modelagem muscle T e gola olímpica. Já a sarja em off white se faz presente em modelos futuristas de jaqueta com abas, calças e shorts que aparecem com cintura clochard. A coleção Néon é expressiva, sensual e cativante.