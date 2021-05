(foto: Mixed/divulgação)







Dentro da coleção outono-inverno 2021, a Mixed lançou uma linha com peças especiais que remetem à ternura e emoção, pensadas especialmente para ser lançadas em maio, o mês que é voltado para as mulheres por ser aquele no qual se comemora a consagração de Maria, mãe de Jesus, a aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, por ser o mês da mãe. E por ser o mês mais importante do mundo, foi escolhido para ser comemorado o Dia das Mães. Pelo fato de ser o início da primavera no hemisfério norte, passou a ser o mês preferido das noivas para o casamento, pois além de ter flores, tem também temperaturas mais amenas, e ser o mês que representa a pureza, por causa de Maria.

(foto: Mixed/divulgação)

Por todos os motivos listados acima, a coleção capsula da label traz emoção. A aposta foi no sentimentalismo, apresentando peças que remetem à ternura da alma feminina. Os tons watercolor foram pensados para ajudar a transmitir pureza.

(foto: Mixed/divulgação)

Cada peça busca, em sua singularidade, afirmar que a marca é para todas as mulheres, atendendo aos mais diversos gostos e idades, explorando, além do uso das cores suaves, estampas, fluidez, detalhes de renda e muitos tons de rosa. Os destaques da coleção são os tricôs bordados de coração e as t-shirts mensagens.

(foto: Mixed/divulgação)

Mais uma vez, a marca busca demonstrar que mesmo com a individualidade de cada cliente é capaz de proporcionar itens marcantes para todas elas. Em conjunto com a coleção, a grife lançou o vídeo "Gerações" – que pode ser visto nas redes social da Mixed –, contando sobre a paixão pelo ato de se vestir, passado de geração a geração. Em entrevistas com os familiares da fundadora, Riccy Trussardi de Souza Aranha, é expressado o amor à moda e ao ato de se vestir, transmitido para suas gerações de mulheres da família.

(foto: Mixed/divulgação)

"A moda na verdade entrou aqui na minha família desde sempre, de uma maneira muito genuína, muito verdadeira. É uma coisa de que todo mundo sempre gostou muito lá em casa. Sempre foi muito passada de geração em geração", diz Carolina Porto, estilista da Mixed.

(foto: Mixed/divulgação)

(foto: Mixed/divulgação)

(foto: Mixed/divulgação)

(foto: Mixed/divulgação)

(foto: Mixed/divulgação)