(foto: vivaz/divulgação)



Mesmo com a pandemia, as cerimônias de casamento não acabaram. Entre um e outro abrandamento da crise, os mini weendings são realizados com sucesso. Vivaz, grife especializada em roupas para noivas, mães e madrinhas, continua criando modelos com exclusividade para gente que comemora como il faut os prazeres da vida