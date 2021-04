Troféu Telê Santana abre votação e muda formato de premiação

Devido à crise sanitária, a entrega do Troféu Telê Santana será realizada em uma live (foto: TV Alterosa/Divulgação)



A votação popular do Troféu Telê Santana começa na próxima semana, para eleição dos vencedores da premiação mais cobiçada do esporte mineiro. De 13 a 23 de abril, os telespectadores poderão escolher os craques de suas equipes do coração para a formação da Seleção do Troféu Telê Santana. Os indicados desta edição foram selecionados através de critérios técnicos estabelecidos pelas equipes do Alterosa Esporte e que disputaram a temporada de 2020 (com término em 2021). Os atletas e treinadores foram apresentados na última semana aos torcedores em quadros especiais no programa Alterosa Esporte.





LIVE Em sua 20ª edição, este ano, a cerimônia de entrega do troféu será diferente. Devido às medidas sanitárias para diminuir os riscos de transmissão da Covid-19, o evento não será no Mineirão, como tradicionalmente acontece com presença de convidados no Gigante da Pampulha. Em respeito às vítimas da Covid-19, a famosa Noite de Gala do esporte mineiro, no melhor estilo Oscar, será substituída por uma live, a ser realizada em maio, com transmissão pelo canal do Alterosa Esporte no YouTube.

Os jornalistas Leopoldo Siqueira e Bel Guimarães, apresentadores mais queridos pelos mineiros, comandarão a live da premiação, idealizada pelo programa Alterosa Esporte, da TV Alterosa, em 2001, para homenagear o Mestre Telê, ex-técnico de futebol considerado o mais brilhante do futebol brasileiro de todos os tempos. A premiação destaca atletas, equipes e desportistas que obtiveram resultados expressivos na última temporada, respeitando valores que foram a marca do trabalho de Telê Santana: disciplina, comprometimento, entrega, superação e paixão pelo esporte.





CRITÉRIOS A indicação dos concorrentes à Seleção do Troféu Telê Santana é feita a partir dos criteriosos votos dos cronistas esportivos dos Diários Associados e do Conselho de Notáveis. Esse conselho é composto por ex-craques que fizeram história no futebol e ajudaram a elevar o nome de Minas no cenário esportivo brasileiro e mundial. O grupo é presidido pelo técnico Renê Santana, filho do Mestre Telê. Depois de passar pelo crivo dos especialistas, os indicados ficarão disponíveis para votação pelos milhares de telespectadores do programa Alterosa Esporte, no período de 13 a 23 de abril, através da internet, no endereço alterosa.com.br/trofeutele.





TRANSPARÊNCIA Além de eleger a seleção da temporada, os telespectadores irão escolher também o melhor técnico e a revelação do ano. E ainda haverá a premiação do melhor do interior de Minas e a entrega dos troféus especiais para destacar fatos relevantes no esporte mineiro.

Todo o processo de seleção e votação é acompanhado por auditores da Walter Heuer Auditores Independentes, que garantem a imparcialidade na apuração dos resultados a cada etapa. O evento é realizado pela TV Alterosa, com promoção do Superesportes e patrocínio inédito da Castelo Motors BH.

CONCORRENTES AO

TROFÉU TELÊ SANTANA





GOLEIRO: Everson (Atlético), Matheus Cavichioli (América) e Fábio (Cruzeiro)





LATERIAL-DIREITO: Guga (Atlético), Daniel Borges (América) e Cáceres (Cruzeiro)





ZAGUEIROS: Júnior Alonso (Atlético), Messias e Anderson (América)

e Manoel (Cruzeiro)





LATERIAL-ESQUERDO: Matheus Pereira (Cruzeiro), Guilherme Arana (Atlético) e João Paulo (América)





VOLANTES: Jair (Atlético), Juninho e Zé Ricardo (América) e Jadson (Cruzeiro)





MEIAS: Régis (Cruzeiro), Hyoran (Atlético), Alê e Felipe Azevedo (América)





ATACANTES: Savarino e Keno (Atlético), Rafael Sóbis (Cruzeiro), Ademir

e Rodolfo (América)





CRAQUE REVELAÇÃO: Matheus Pereira (Cruzeiro), Savinho (Atlético) e Vitão (América)





DESTAQUE DO INTERIOR: Pouso Alegre (campeão mineiro do Módulo II) e

SC Aymorés - Ubá (campeão mineiro da Segunda Divisão)