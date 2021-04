Sob nova direção

(foto: tufi duek/divulgação)







Sob o comando de Ana Paola Martins, a Paolinha Martins, a TD, marca de pronta entrega da label Tufi Duek, apresentou seu inverno 2021 com campanha especial estrelada por Silvia e Maria Braz. A proposta de Pedro Sales, que assinou o stylist da campanha, foi montar cenas como quadros de arte, com cenografia assinada por João Arpi, para jogar com o direcionamento e conceito da coleção, que foi criar uma roupa com foco nas mulheres das artes plásticas e suas obras.

(foto: tufi duek/divulgação)

Paolinha tem um amplo repertório criativo e o apoio de uma forte equipe de estilo, e traz um olhar fresh e cosmopolita para a concepção da marca, mantendo em sua essência a praticidade, versatilidade e jovialidade da label.

(foto: tufi duek/divulgação)

A nova TD é para mulheres fortes, seguras e sensuais. Com propostas de looks bem-estruturados que proporcionam conforto, requinte e muita personalidade. “A essência da mulher TD é forte, poderosa, com pinceladas de sensualidade e DNA do meu trabalho. Estou muito feliz com o resultado dessa primeira coleção”, comenta a diretora criativa.

(foto: tufi duek/divulgação)

O inverno TD tem uma cara bem brasileira e conta com peças confortáveis. Foram usados tecidos como crepe acetinado, linho, tricô, couro, tule, algodão, viscose, jeans, sarja e tecidos metalizados. As peças foram minuciosamente pensadas por toda a equipe de estilo. A cartela de cores passa por tons frios, como branco, coco queimado, preto, grafite, bege, entre outras. O roxo, o fúcsia e o coral serão os grandes protagonistas das produções.

(foto: tufi duek/divulgação)

O shape das peças transitará pelos volumes dos anos 80, mas com a limpeza dos 90. A proposta é de uma alfaiataria arrojada, com detalhes vazados, fendas profundas e ombros marcados. Vestidos fluidos com amplos decotes, bodies, macacões e camisas com mangas bufantes darão um charme a mais na coleção que está por vir. Peças statement, como macacão, twin set e jaquetas, são as grandes apostas da temporada, além de peças de alfaiataria, calças, tops, blusas, vestidos curto e longo, camisas, bodies, chemise, blazer, minissaia, maxicolete, t-shirt e short saia. Babados, bordados e estampas também estão na grade do inverno TD.

(foto: tufi duek/divulgação)

Para Paolinha, toda coleção tem o seu grau de desafio ao ser criada. Para esse primeiro lançamento da TD, não foi diferente. Ela e a equipe criativa, composta pelos estilistas Daniel Rodrigues, Thiago Bernardo e Thiago Lima, queriam fazer algo marcante para a estreia da linha e que conseguisse mostrar os novos ares da marca. O trabalho de criação das peças foi intenso. “Decidimos manter o DNA da Tufi Duek, marcado por ter uma alfaiataria bastante presente e peças bem femininas, elaboradas e elegantes, mas fomos além. Imprimimos um novo olhar sobre as propostas, e as trouxemos para uma realidade mais atual. Criamos looks para vestir uma mulher urbana, que circula pelas grandes metrópoles, com uma sofisticação descompromissada. A inspiração dessa coleção foram as mulheres das artes plásticas e suas obras. É uma coleção expressiva e que se destaca desde a paleta das cores escolhidas até os shapes, que mostram muita bossa e toques de ousadia.”

(foto: tufi duek/divulgação)





essência Criar para uma marca que já existia no mercado, e que durante anos foi uma grande referência nacional, exigiu que Paolinha se debruçasse em cima da história da Tufi Duek. Desde o começo, sua ideia foi resgatar o prestígio da grife e construir uma nova trajetória de sucesso para ela. “A nova Tufi Duek manterá em sua essência a praticidade e a versatilidade dos looks, mas também trará em sua essência uma pegada mais moderna e designs atualizados, a fim de vestir mulheres fortes, seguras e ousadas com propostas confortáveis, requintadas e joviais”, explica.

(foto: tufi duek/divulgação)

Na TD, o grupo seguirá o mesmo modelo de lançamento que tem na Sclub. Lançarão coleções quinzenais, com cerca de 40 peças, para apresentar as principais tendências de moda e atualizar o mercado. Já na Tufi Duek, serão lançadas duas coleções ao ano, a de verão e a de inverno, de acordo com o calendário da moda nacional. Cada uma delas terá aproximadamente 300 peças. Paolinha é a diretora criativa de ambas as marcas e sua ideia é modernizá-las, dando a elas modelagens contemporâneas e propostas mais atuais que tenham a ver com o público. Ambas as marcas estarão disponíveis nas lojas físicas da Tufi Duek, situadas nos mais prestigiados shoppings do país, parceiros multimarcas e no e-commerce da marca.