Moda para o momento

Anna Paola Frade Pimenta da Veiga também é madrinha do projeto (foto: Divulgação)







Quem analisar a história da moda durante a pandemia vai se deparar com palavras básicas: casualidade, conforto, natureza e oportunidade são algumas delas. Enquanto o mercado tateia à espera de sinais promissores para uma retomada que relembre, de alguma forma, o modelo convencional, surgem algumas iniciativas para preencher a realidade do momento: grande parte das pessoas ainda está dentro de casa no esquema home office e quem tem juízo e responsabilidade evita se aglomerar em festas ou comemorações.

Outro fato é que levantamento feito por instituições especializadas em comportamento detectam que, quase um ano após a pandemia da Covid-19, a população brasileira tem buscado a natureza como válvula de escape para garantir a saúde mental. É dali, no encontro com o verde, com a terra, com os mares ou cachoeiras, que vem a energia necessária para enfrentar os tempos incertos.

O artista Gustavo Corrêa assina as estampas da Pim (foto: Divulgação)

Hora perfeita para aproveitar a oportunidade de entrar na área de moda investindo em peças que dialoguem com esse mood. No caso das amigas Cynthia Jaber e Anna Paula Costa foi também a chance de colocarem em movimento o sonho de ter um negócio juntas. Encontrar um denominador comum para esse desejo estava distante, particularmente por atuarem em áreas profissionais distintas: administração de empresas e educação.

Chemise clássico também integra a coleção (foto: Divulgação)

A Pim Estilo, marca que lançaram em dezembro, surgiu de um desses insights felizes e da vontade de apostar em conceitos valiosos para elas: inclusão e diversidade. A primeira coleção chegou oferecendo peças atemporais e fáceis de usar, como cafetãs, chemises, panneaux – aqueles lenços enormes, quase sempre estampados e superversáteis, que podem ser amarrados no corpo de várias formas e estilos, de acordo com a criatividade de cada pessoa, e que vão da praia e piscina às esticadas noturnas mais elegantes.

A Pim propõe peças versáteis para praia e piscina (foto: Divulgação)

Graduada em psicologia, Anna Paula construiu uma carreira no âmbito educacional como diretora de escola, consultora e autora de livros didáticos para educação infantil e ensino fundamental. Foi numa viagem com amigos, Tatiana Mares Guia e Jack Corrêa, que atentou para o trabalho realizado pelo filho do casal, Augusto Corrêa, de 20 anos, que tem síndrome de Down.

A coleção cápsula da Toast Brasil exibe peças resort e indoor (foto: Divulgação)

Apesar de saber do pendor artístico do rapaz, que já realizou algumas exposições em Brasília e ganhou elogios em texto escrito pelo pintor mineiro Carlos Bracher, ficou encantada com a sequência de quadrados minúsculos desenvolvidos por ele. A geometria minuciosa e colorida chamou sua atenção e foi o start para a ideia de desenvolver uma coleção resort com as estampas criadas por Augusto. “Tudo estava se casando. A minha afinidade com a inclusão e o fato de a Cynthia entender de tecidos e conhecer os profissionais na área da moda que pudessem viabilizar a história.”

Formada em administração e comércio exterior, Cynthia sempre esteve ligada à exportação em importantes indústrias têxteis brasileiras. Começou a carreira trabalhando na Vale, mas teve seu destino atrelado à moda, particularmente ao jeans, quando foi convidada para atuar na área de exportação da Companhia de Tecidos Santanense, de Itaúna. Marcou presença por vários anos no quadro de colaboradores da Vicunha Têxtil e, agora, assume função na Santana Têxtil, de Fortaleza, com base em Minas Gerais. São 26 anos de experiência nesse mercado.

“Os prints criados pelo Augusto foram digitalizados sobre linho, seda mista e viscose. Futuramente, pensamos em usar o jeans na próxima coleção, que também será assinada por ele”, explica. Ela já adianta que o tema será círculos e que vai aproveitar a experiência na área de exportação para viabilizar a Pim Estilo no exterior – isto, é claro, quando a epidemia permitir negócios saudáveis. O mais importante, segundo as duas sócias, é que o produto passou no teste. “Começamos do zero, mas desde o início a gente queria que tudo fosse feito com qualidade”, pontua Cynthia.

A grande incentivadora do projeto foi Érika dos Mares Guia, que abraçou a causa e levou a coleção para a CJ Mares. No total, Anna Paula calcula que foram vendidos quase 500 panneaux, do lançamento em dezembro até agora. Várias formadoras de opinião e influencers ligadas às causas sociais também fizeram questão de colaborar, usando e postando as imagens no Instagram. “Não esperávamos essa proporção e alcance. Foi muito gratificante ainda ver a satisfação do Augusto de olhar seu trabalho materializado de forma concreta. Isso é muito motivador.”

Segundo ela, na sequência do negócio, outros artistas também serão contemplados pela Pim. “Considero que a questão da inclusão ainda tem um longo caminho pela frente, mas temos que seguir o que faz sentido para a gente se quisermos contribuir de alguma forma. Nossa ideia é explorar outras peças na próxima cápsula, como t-shirts, saias longas, vestidos, sempre com preço acessível ao consumidor. Acreditamos nessa convergência de valores”, define.





Experiência Como o momento pelo qual a consumidora de moda está passando exige produtos que façam parte da sua realidade, a estilista Sônia Lessa se juntou a Sandrine Pujol para lançar uma nova marca. A Toast Brasil nasceu com o conceito loungewear, voltado para a vida dentro de casa e resort. “Decidi fechar a minha loja e já havia sido sócia da Sandrine em outro empreendimento. Decidimos elaborar uma coleção funcional e prática para ver como o mercado a absorvia. Nossas pretensões não eram muito grandes, mas o resultado foi um sucesso”, explica Soninha.

Sua ampla experiência à frente de labels importantes e a necessidade de ser comercial foram fundamentais para alavancar a proposta. “Fiz pijamas, camisas maiores, conjuntos de malhas e vestidinhos estilo sleep dress para a vida indoor, e cafetãs, saias pareôs, shorts e panneaux para serem usados em balneários e resorts”, simplifica. O processo começou em outubro, e tudo ocorreu na velocidade de um relâmpago, da criação da marca à confecção das peças para o lançamento no início de dezembro.

“Tive de contar com o que o mercado oferecia em termos de matéria-prima, trabalhei com duas estampas pinceladas, bem abstratas, como aprecio, e dentro de um espírito bem atemporal e slow fashion.” Bem relacionadas, foi fácil acionar as antigas clientes da loja e as amigas para contar a novidade. O instagram também se tornou fundamental para disseminar as vendas. O próximo passo, agora, é a criação do comércio on-line, que será a principal plataforma comercial da Toast Brasil. “Não queremos seguir o calendário de lançamentos, vamos fazer tudo no nosso tempo. Como o conceito de loungewear é bem abrangente, pretendemos lançar outros produtos, como roupas de cama e almofadas, entre outros itens para a casa”, explica a estilista.