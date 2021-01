Reflexões de mudança de vida e novos hábitos

(foto: Pixabay)



O que fazer para não desistir das resoluções traçadas, no primeiro mês do ano?

Como as pessoas fizeram para equilibrar todas as dificuldades da pandemia com a vida? Os médicos, por exemplo, tiveram que lidar com a situação da pandemia muito perto e precisaram cuidar da saúde deles mais do que nunca, para que não fossem afetados.

Como as pessoas fizeram para se manter ativas? Passando mais tempo em casa, muitas pessoas tiveram problemas de ansiedade e a atividade física somada à alimentação saudável acabam se tornando pontos importantes para ocupar o tempo. Cuidar da saúde e do corpo reflete na autoestima.

Ano novo, vida nova, novos hábitos e mudança de vida. A partir desse pensamento, as pessoas traçam metas para realizar durante o ano, para mudar de vida e colocar em prática novos planos e projetos pessoais ou profissionais.

Um dos pontos mais comuns na lista são os cuidados com o corpo e com a saúde. Entretanto, depois da primeira semana de janeiro, nem sempre a corrente de expectativas se sustenta e, assim, alguns planos ficam esquecidos na gaveta. Para sair desse círculo vicioso e realizar todas as resoluções de ano novo, o ideal é que se tenha foco, organização e até mesmo procurar ajuda profissional. Vale aquela máxima “mente sã, corpo saudável”. Já falamos aqui várias vezes que somos corpo, alma e espírito e precisamos estar com as três áreas saudáveis e em equilíbrio para ficar bem, completos.

Nada como poder contar com o apoio de um profissional especializado para chegar aos resultados desejados. O nutricionista brasiliense Clayton Camargos criou o projeto Calendário Metafísico. Segundo ele, o calendário é para inspirar as pessoas a perder os maus hábitos. “Sabemos que quando se trata de corpo e saúde, as mudanças não vêm do dia para a noite, é necessário ter disciplina para manter a saúde física e mental”, explica o profissional, que atende ex-obesos, pessoas com depressão etc.

Em sua décima edição e com o tema "Manifesta do corpo", o calendário mostra que com esforço e dedicação é possível alcançar todos os resultados desejados. Não existe uma pílula mágica, o segredo é mudança de hábitos, trocar práticas ruins e implementar novos costumes para uma vida mais salutar.

Com a pandemia ficou mais fácil, porque o calendário 2021 será lançado apenas no formato digital. Mais informações no site www.calendariometafisicos.com.br.

