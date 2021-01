Respire e se inspire

(foto: Renata Guioto/Divulgação)







A pausa forçada na pandemia ajudou a desengavetar projetos. Um deles é da estilista Hingrid Sathler. Com o ateliê de noivas fechado, ela aproveitou para tirar do papel uma ideia antiga. “Sempre tive o desejo de fazer uma linha casual, mas nunca tive muito tempo.” A nova marca, Hingrid Shop, reflete o seu lifestyle, ligado ao mar, surfe, dias ensolarados, música e livros. As roupas esbanjam leveza.

Por sete anos, Hingrid se dedicou exclusivamente ao ateliê de noivas, que tem um braço em São Paulo. Nunca dava tempo de pensar em outros projetos. Até que, em março, veio a inesperada turbulência: ela voltou de Paris, teve que ficar de quarentena e viu o novo coronavírus se instalar no Brasil. “Me vi completamente impotente. Tive que suspender por prazo indeterminado o trabalho com as noivas, casamentos foram adiados, cancelados, e já comecei a entender que não seria fácil.”

A estilista não demorou a tomar uma decisão: se o que sei fazer é roupa, então é roupa que vou fazer. Em vez de vestidos de noivas, investiu em peças que traduzem o seu próprio lifestyle. Aproveitou toda a estrutura do ateliê, a equipe, a plataforma de e-commerce e lançou a Hingrid Shop. “Como tive que parar com toda a produção e não podia me desfazer da empresa, aproveitei a oportunidade para apresentar uma ideia nova. A própria cliente do ateliê de noivas sentia falta de outra roupa”, conta.

(foto: Renata Guioto/Divulgação)

Hingrid partiu de um conceito que reflete o seu modo de viver, que tem a ver com mar, natureza, esporte e artes. Ela é apaixonada por praia, gosta de viajar para surfar e não dispensa uma boa música. “As peças são um convite para a mulher viver de forma mais leve, respirar, sentir, descomplicar. É o que quero quando tiro férias, mas não precisa ser só nas férias, você pode usar esta roupa no dia a dia.” Para cada coleção, ela monta uma playlist com músicas que inspiram e relaxam.

(foto: Renata Guioto/Divulgação)

Todas as peças são em linho, tecido que a estilista considera ideal para transmitir sua mensagem. “Escolhi o linho por ser um tecido natural, que respira, dá fluidez e ajuda a acalmar. Quando falo em linho, já consigo enxergar a praia”, comenta. A vontade dela é ampliar o mix de tecidos naturais, incluindo, por exemplo, algodão e viscose.

(foto: Renata Guioto/Divulgação)

Sobre as modelagens, o linho indicou as direções. Alfaiataria é um caminho quase intuitivo. Seguem a proposta peças como calça pantalona ampla, short com pregas, colete no estilo militar e camisa (“toda mulher precisa ter uma”) de manga comprida, que fica abaixo da linha do quadril e pode ser usada tanto por dentro do cós quanto solta. Destaque também para o macacão de frente única. “É uma peça livre, modelada no corpo com as amarrações, então tem mil e uma alternativas. Muito moderno e chique.”

(foto: Renata Melo/Divulgação)

Os vestidos longos, bem numerosos, traduzem outra característica importante da marca. “A roupa tinha que ser leve, descomplicada, atemporal e livre. Sou essa pessoa, não visto nada apertado, gosto do que me acolhe. Então, pensei em peças confortáveis, mas não moletom, são femininas, têm caimento.” Os decotes são marcantes nos vestidos. Muitos são de frente única e deixam as costas inteiramente à mostra. Um deles tem franjas na barra, o charme de outro está na amarração na cintura. Ainda tem um vestido com decote nadador e elástico nas alças.





ATEMPORAL Hingrid trabalhou por muito tempo seguindo o calendário da moda e não queria mais ficar escrava de tendências. Suas peças são atuais, sim, considerando assimetrias, amarrações, decotes, mas propõem um estilo atemporal. “A proposta da marca é criar um guarda roupa livre das amarras das estações, uma história para te acompanhar para sempre. Assim como uma marca de linho antiga, queremos oferecer peças de vida longa, com memória e desejo.”

(foto: Renata Melo/Divulgação)

A marca chegou ao mercado em setembro, prometendo lançamentos de dois em dois meses. A primeira coleção ganhou o nome de Levidade. Hingrid levou para as roupas o significado da palavra, que tem a ver com leveza, agilidade e fluidez. Já a segunda, Brisa, se aproxima da praia, mais especificamente do vento leve e fresco que sopra na beira do mar.

As peças, vendidas pelo site, são borrifadas com um spray exclusivo. A ideia é que, na hora em que abrir a caixa, as clientes entrem no clima da coleção. “O cheiro é fresco, leve, cítrico. Traz um conforto de casa e também a sensação da brisa e da maresia. Não imaginei que ele fosse ser desejo, mas as pessoas estão querendo comprar.” A estilista estuda transformá-lo em produto.

Hingrid está retomando o trabalho com as noivas, mas garante que a nova marca vai continuar. Inclusive, com mais produtos. Há planos de desenvolver uma linha home, com objetos para a casa em linho, e também uma coleção infantil.