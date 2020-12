Clube FM chega para fazer história em BH

(foto: Reprodução)



Quando a televisão chegou ao Brasil, na década de 1950, trazida pelo fundador dos Diários Associados, Assis Chateubriand, o Chatô, muitos alardearam que o rádio estaria com os dias contatos. Já no passado recente, com a expansão da internet, novamente o fim do rádio foi decretado: "Quem vai ouvir rádio com tantas opções na internet?". Pois o rádio não só sobrevive como evolui. E continua como uma das mídias mais importantes para o povo brasileiro e para o mercado publicitário. A cada ameaça, o rádio se reinventa. Bom exemplo é a Rádio Clube FM, pioneira em plataforma digital, que chega a Belo Horizonte como mais uma grande opção no mix de mídias do Grupo Diários Associados.





MULTIMÍDIA Fundada em 1982, a Rádio Clube FM, líder de audiência em Brasília, foi lançada em Belo Horizonte para fazer história. Com uma programação completa e diversificada, promete conquistar o coração dos belo- horizontinos. Assim como Chatô há 70 anos, a rádio é pioneira na transmissão multimídia. Com seus modernos estúdios e equipamentos, a Clube FM tornou-se referência em Brasília, e conta com mais de 30 afiliadas distribuídas pelo Brasil. Com uma cobertura de mais de 637 mil ouvintes em horário indeterminado e mais de 560 mil ouvintes das 7h às 19h, com audiência média de mais de 41 mil nesse horário. O público ouvinte em sua maior parte é composto por mulheres (52%), de classe socioeconômica AB (45%) e na faixa etária de 20 a 59 anos (82%, sendo que a faixa etária predominante é de 40 a 59 anos, com 32%).





TEMPERO DE BH O diretor-executivo do EM, Geraldo Teixeira da Costa Neto, fala com otimismo sobre o lançamento da rádio. Com base no perfil do mercado mineiro e de seu público, aliado ao produto que será entregue aos ouvintes, ele espera consolidar a Clube FM entre as principais audiências da cidade. "O mercado de rádio de Belo Horizonte é um dos mais competitivos do Brasil. Seja por causa do altíssimo nível das rádios já existentes aqui na nossa cidade, seja pelos grandes profissionais que nelas atuam ou, principalmente, pela alta exigência do público de Belo Horizonte, acostumado com programação de alto nível. Então, em cima dessa análise, a gente fez um estudo para trazer alguma coisa que tenha relevância, impacto, reais chances de se consolidar entre as primeiras de Belo Horizonte. E a Clube FM tem se mostrado em outras praças do Brasil com essa programação jovem, alegre, recheada de brindes e surpresas; com comunicadores simpáticos e alegres, uma rádio de sucesso. E com a gente dando, evidentemente, tempero em Belo Horizonte, acho que a fórmula vai ser um sucesso."

Além de replicar o formato que já é sucesso em outras praças, o diretor destaca a boa base preparada para receber a Clube FM. "Estamos bastante esperançosos. Fizemos nosso dever de casa com muita dedicação. O sinal da rádio está muito bom, cobrindo grande parte da grande BH. Estamos com uma campanha no ar e vamos já, já anunciar outras surpresas que vão agradar ao mercado publicitário e os ouvidos também", completa.

GLOBAL A Clube FM Belo Horizonte, ao cobrir toda Belo Horizonte e região metropolitana, estará acessível em 50 municípios, para aproximadamente 6 milhões de habitantes. Porém, seu alcance é global, com acesso através do aplicativo e do site, como destaca o diretor de Comercialização e Marketing dos Diários Associados, Mário Neves. "É uma rádio do nosso grupo, dos Diários Associados. A Clube FM é líder de audiência em todo o Distrito Federal e a gente espera que esse mesmo comportamento aconteça em Belo Horizonte. Proporcionalmente, a gente espera que esses números aumentem muito em Belo Horizonte."

Mário Neves chama a atenção para a grade de programação variada, que oferece diferentes opções ao mercado e aos ouvintes. "São mais de 20 programas, que vão do romantismo ao entretenimento, com uma versatilidade que agrada a todos os gostos."

O lançamento oficial da rádio Clube FM Belo Horizonte ocorreu na última segunda (7), na frequência FM 96.5. Para conhecer as oportunidades comerciais, acesse anuncie@uai.com.br.

ALGUNS NÚMEROS





Mais de 30 afiliadas no Brasil

Mais de 30 mil ouvintes mensais no portal RádioNet

Mais de 100 mil ouvintes mensais no aplicativo

Mais de 50 mil ouvintes mensais pelo site da Clube

A mais ouvida da Sky





SERVIÇO

Clube FM Belo Horizonte – 96.5

Instagram e Facebook -

@clubefmbelohorizonte

https://clube.fm/