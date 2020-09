(foto: Divulgação)



TELETON COM NOVIDADES

A tradicional maratona solidária AACD Teleton, promovida pelo SBT/Alterosa, está confirmada para 6 e 7 de novembro. Porém, a 23ª edição da campanha, que tem como objetivo arrecadar recursos para a AACD e divulgar a causa da pessoa com deficiência física, foi lançada em São Paulo e abriu a possibilidade de fazer doações por meio do site www.teleton.org.br e pelos telefones do 0500. Pela primeira vez, o canal de doação 0500 funcionará durante quatro meses, até 31 de dezembro. Além disso, os canais digitais terão um papel fundamental nesse período, promovendo diversas ações de engajamento com influenciadores para captar recursos para a instituição.





NOVIDADES

Entre as novidades, a live especial em 4 de outubro, com a participação de diversos artistas renomados. O próprio canal telefônico 0500, que é tradicional, pela primeira vez ficará disponível para o recebimento de doações por um período de 120 dias. Também será possível doar para o Teleton por meio dos telefones do 0800, site e SMS a partir de 21 de setembro – quem doar a partir de R$ 80 por meio desses canais tem a opção de ganhar como presente os bonecos Tonzinho e/ou Nina. As doações são fundamentais para o trabalho da instituição, que nos últimos 10 anos realizou cerca de 10,5 milhões de atendimentos, sendo cerca de 80% via SUS, ou seja, sem nenhum custo direto aos pacientes. Hoje, a AACD conta com nove unidades localizadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Assista ao vídeo da campanha em http://www.youtube.com/watch?v=jy1s8lBK_

ew&feature=youtu.be.





TENDÊNCIAS PET

O Sebrae Minas promove nesta terça-feira, das 19h às 20h30, o evento on-line Pet shop, o impacto do leiaute da loja no faturamento. O mercado pet brasileiro é o terceiro maior no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Mas para quem deseja entrar no segmento, é importante conhecer detalhes do cenário e as tendências, o que será mostrado nesse evento. Inscrições em https://www.sympla.com.br/pet-shop-o-impacto-do-layout-da-loja-no-faturamento__958061.





MULTA MANTIDA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) ratificou o entendimento de que a publicidade "Mascotes Sadia", direcionada ao público infantil, é abusiva e ilegal, e manteve a multa de mais de R$ 305 mil aplicada à Sadia em 2009 pelo Procon-SP. O caso teve início a partir de denúncia do programa Criança e Consumo, do Instituto Alana, ao órgão, em 2007. A propaganda foi lançada durante os Jogos Pan-Americanos do Rio, e estimulava que as crianças juntassem cinco selos de cores diferentes obtidos nas embalagens dos produtos da marca e pagassem mais R$ 3 para que pudessem adquirir bichos de pelúcia colecionáveis. A multa aplicada havia sido suspensa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), após argumentação da empresa de que a campanha se ateve aos limites da livre concorrência. Contudo, em 2017, por unanimidade, o Tribunal da Cidadania reverteu a decisão ao entender que a publicidade era dirigida ao público infantil e usava termos imperativos para impelir ao consumo de produtos alimentícios calóricos e não saudáveis.





FDC LONGEVIDADE

Com a possibilidade de vivermos cada vez, podendo ultrapassar os 100 anos, é preciso planejar as melhores práticas de qualidade de vida e de longevidade profissional. Pensando nisso, foi lançado o projeto FDC Longevidade, plataforma da Fundação Dom Cabral de gestão pioneira na geração e disseminação de conhecimento relevante. A ferramenta apresenta conteúdos inovadores, cases inspiradores e eventos mobilizadores de um ecossistema capaz de impulsionar a gestão da longevidade no Brasil. O projeto é composto de três eixos, que contam com apoio técnico da Hype50+ e patrocínio da Unimed-BH: pessoas, sociedade e negócios – que contam com TrendBooks específicos.





TRENDBOOK

Segundo a ONU, o envelhecimento populacional é uma das quatro megatendências para o século 21, e o Brasil deve ocupar, até 2050, a sexta posição no ranking dos países com maior número de pessoas com mais de 60 anos. O mapeamento do cenário atual e tendências foi produzido por colaboradores e professores da FDC, equipe da Hype50 e especialistas nacionais e internacionais em economia prateada. Em evento virtual gratuito, foi lançado o TrendBook Pessoas – cuja elaboração contou com o apoio do Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas e Liderança da Fundação Dom Cabral. O mapeamento inédito traz informações sobre o impacto da longevidade na vida das pessoas e tendências sobre o tema. Saiba mais no site bit.ly/fdc-longevidade-pessoas.





SERVIÇOS GRATUITOS

O NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal) e o NAE (Núcleo de Apoio Empresarial), que funcionam na unidade Faculdade Senac, em Contagem, continuam prestando atendimentos gratuitos à população de baixa renda, associações e microempreendedores durante a pandemia. Os serviços realizados pelos universitários contam com o acompanhamento dos professores. Entre os serviços oferecidos estão o cadastro para o auxílio emergencial do governo federal, regularização de CPF, como se tornar um microempreendedor individual (MEI), abertura de CNPJ, contagem de aposentadoria. Já o NAE presta consultoria para as empresas e associações nas áreas de marketing, finanças, produção, logística, gestão de pessoas e processos.





ACESSO

Para ter acesso aos dois serviços é simples. No caso do NAF, as solicitações são feitas pela plataforma virtual. Para o NAE, o empresário solicita atendimento pelo e-mail francielle.rodrigues@mg.senac.br. Após esse primeiro contato, ele é direcionado para a avaliação de diagnóstico. Todo o procedimento é feito pela plataforma Teams. Os agendamentos ficam disponíveis até 18 de novembro.





PRÊMIO 99

A 99, empresa de tecnologia voltada à mobilidade urbana, está com as inscrições abertas até 20 de setembro para a terceira edição do Prêmio 99 de Jornalismo. Com o tema "Metrópoles em emergência", o reconhecimento distribuirá R$ 25 mil para os melhores conteúdos jornalísticos publicados entre 16 de setembro de 2019 e 20 de setembro de 2020 em formatos como reportagem, podcast, infográfico, ensaio fotográfico ou outros modelos de narrativas. São duas categorias: Profissionais do jornalismo e Jovens jornalistas. As inscrições podem ser feitas no site www.premio99dejornalismo.com.br.





RECRUTAMENTO INCLUSIVO

Comprometida com a promoção da diversidade em seu ambiente interno e nos lugares em que opera, a Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, aplicou um plug in de tradução simultânea de conteúdo em português para a língua

brasileira de sinais (Libras) no site de recrutamento vagas.com. A mesma tecnologia já é utilizada no site da empresa (http://coca-colafemsa.com/pt-br/) e em sua comunicação interna.