(foto: Divulgação) O psiquiatra, cientista, pesquisador e escritor Augusto Cury acaba de lançar mais um livro, o terceiro da série O homem mais inteligente. A série aborda a inteligência emocional de Jesus e é considerada pelo autor a obra mais importante de sua carreira. Neste momento de pandemia mundial, seus livros trazem reflexões relevantes sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e a complexidade da mente humana.

O maior líder da história dá continuidade à jornada do psiquiatra Marco Polo, que é desafiado por um grupo de reitores a recuperar estudantes universitários vistos como agressivos e rebeldes, utilizando as mesmas ferramentas de gestão da emoção que Jesus usou para treinar seus discípulos.

Na obra, o autor enfatiza o papel do professor na missão de ensinar jovens a pensar de forma crítica e a se tornarem pessoas emocionalmente fortes, empáticas e resilientes. Segundo ele, a educação mundial está formando mentes lógicas, mas idiotas emocionais destituídos de gestão da emoção, autocontrole e empatia.

Cury cita o perfil de alguns dos discípulos. Pedro era forte, ansioso, descontrolado e intolerante; João, amável, bipolar e ambicioso; Tomé era pragmático, paranoico e desconfiava de tudo; Mateus era lógico, mas tinha fama de corrupto; e para completar tinha Judas, que era o mais culto, comedido, mas dissimulado. Jesus não só escolheu pessoas assim, como montou um time de primeira com essas pessoas imperfeitas, usando de sofisticadas ferramentas socioemocionais para torná-los exemplos de mentes saudáveis e brilhantes, e por isso Jesus foi, sem dúvida, o maior líder da história.

O autor vai além, diz que Jesus construiu a maior startup mundial de educação para revolucionar a humanidade. Para saber o porquê, será preciso ler o livro. São 17 capítulos, nos quais ele aborda questões como sair da rotina e da mediocridade; reeditar e construir novas janelas; renovação do cérebro; não se curvar à dor, entre outros tópicos bem interessantes.

Os volumes anteriores são O homem mais feliz da história e O homem mais inteligente da história. Neles, o personagem, o psiquiatra Marco Polo, que é um ateu convicto, participa de uma conferência da ONU onde é confrontado com a pergunta: Jesus sabia gerenciar a própria mente?. Sua resposta é a mais comum: ciência e religião não se misturam. Porém, fica instigado pelo tema e decide analisar a inteligência de Cristo à luz das ciências humanas. Em vez de encontrar um homem simplório e com poucos recursos emocionais, como esperava, suas crenças vão sendo colocadas em xeque, e ele descobre que Jesus ensinou muito mais sobre felicidade, autocontrole, educação e disciplina do que se pensa.

