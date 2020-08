Laboratório SP concilia tradição e inovações aos 83 anos

(foto: Divulgação) Uma das empresas mineiras mais tradicionais em seu segmento, o Laboratório São Paulo está comemorando 83 anos de existência. A empresa mantém sua filosofia de comprometimento com o social, tanto que nos últimos quatro meses se destaca como referência no estado na realização dos testes de coronavírus, sendo o único a realizar o exame de RT-PCR (biologia molecular) para Covid-19 com resultado em até quatro horas.

Desde a sua fundação, em 1937, pelo médico José Ribeiro Filho, avô do atual diretor, o hematologista e patologista clínico Daniel Dias Ribeiro, o laboratório presta serviço de confiabilidade na realização de todos os exames de análises clínicas.





TRADIÇÃO E INOVAÇÕES Daniel Dias Ribeiro revela que a empresa, ao longo dos anos, conseguiu manter a tradição e, ao mesmo tempo, realizar investimentos em tecnologia e serviço. "Exemplo disso é a recente troca do parque tecnológico do laboratório com equipamentos que oferecem mais precisão e rapidez nos resultados dos exames", salienta o médico. O laboratório conta com mais de 100 funcionários, incluindo médicos, biomédicos, bioquímicos, enfermeiros, técnicos em análises clínicas, além de auxiliares de laboratório e pessoal administrativo.

O laboratório é certificado na Norma ISO 9001, versão 2015, que atesta a excelência e a qualidade de todos os seus processos, e desde 2004 a empresa é acreditada na versão mais atual do Manual PALC (Programa para Acreditação de Laboratórios Clínicos), criado pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial.