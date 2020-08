O amanhã não está à venda

Em páginas de muita força e beleza, o autor questiona a ideia de "volta à normalidade", uma "normalidade" em que a humanidade quer se divorciar da natureza, devastar o planeta e cavar um fosso gigantesco de desigualdade entre povos e sociedades. Depois da terrível experiência pela qual o mundo está passando, será preciso trabalhar para que haja mudanças profundas e significativas no modo como vivemos. Desde o início da pandemia da COVID-19, a comunidade científica vem demonstrando a relação entre a destruição de sistemas ecológicos e o surgimento de doenças que ameaçam parte da humanidade.

Por crise, compreende-se a chegada a um estágio onde velhas práticas já não são capazes de solucionar novos problemas. Embora seja tratada costumeiramente como passageira, já que, ao longo da história, variadas crises foram superadas pela capacidade humana de adaptação, a chamada crise sanitária é mais grave, pois não se restringe ao novo coronavírus. Exige mudança radical para que novas pandemias não sejam experimentadas num futuro próximo. O modo com que nos relacionamos com o planeta nos tornou vítimas de pandemias. Se quisermos sobreviver, precisamos mudar.

Segundo o autor, o confinamento que mobiliza o mundo trouxe um novo paradigma para o horizonte: se antes eram os povos indígenas que corriam risco de ser extintos, hoje, o perigo ameaça todos. Mesmo que haja uma redistribuição desigual da vulnerabilidade, ninguém está a salvo. Até mesmo aqueles que fazem manifestação em seus carros importados pedindo a volta de seus empregados ao trabalho, se forem pegos pelo vírus podem morrer.

A mãe Terra nos cala em uma espécie de educação na marra. Não se trata de vingança, mas de autodefesa. A ameaça de precisarmos ser socorridos por máquinas respiratórias nos faz valorizar este equipamento biológico que nos permite respirar livremente. Aguardamos, desejosos, que a pandemia acabe e que possamos voltar à vida normal. Em seu livro, Krenak torce para que isso não aconteça, pois, se voltarmos à normalidade, é porque não valeu de nada a perda de centenas de milhares de pessoas em todo o planeta.

Um dos nossos maiores pensadores índigenas, Ailton Krenak, lançou, em abril, pela Companhia das Letras, o livro O amanhã não está à venda, com suas reflexões sobre a pandemia que parou o mundo. Há vários séculos que os povos indígenas do Brasil enfrentam bravamente ameaças que podem levá-los à aniquilação total e, diante de condições extremamente adversas, reinventam seu cotidiano e suas comunidades. Quando a pandemia da Covid-19 obriga o mundo a reconsiderar seu estilo de vida, o pensamento de Ailton Krenak emerge com lucidez e pertinência ainda mais impactantes. Se os leitores deste espaço buscam o equilíbrio, conhecer essa obra é uma boa opção.