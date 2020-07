Drogaria Araujo amplia acesso aos clientes com novo aplicativo

(foto: Reprodução)



Com objetivo de oferecer mais praticidade aos clientes, a Drogaria Araujo lançou novo aplicativo para ampliar a experiência de compra neste momento de pandemia. A ferramenta dá ao cliente acesso a todo mix de produtos, com buscas realizadas por texto, voz e até foto do produto.

Disponível para aparelhos com sistema operacional Android e iOS, o app Araujo ficou mais simples e rápido. Por ele, é possível realizar recompra com apenas um clique, e participar de promoções exclusivas para a plataforma. O novo app Drogaria Araujo ainda permite ao cliente optar por receber seus produtos em casa, ou retirá-los na loja de sua preferência.

Além da busca avançada, o aplicativo recomenda produtos de acordo com a necessidade do usuário; fornece lista de compras personalizada e permite ao cliente adquirir produtos próximos ao prazo de validade com preços super atrativos. "A Drogaria Araujo está pensando em como melhorar a experiência de compra do cliente através da tecnologia. Com essa inovação procuramos oferecer mais comodidade aliada a uma experiência diferenciada no acesso a mais de 20 mil itens disponíveis em nosso mix, em todas as categorias. É ter toda uma Araujo ao alcance dos dedos com uma série de serviços e oportunidades exclusivas", afirma Juliana Valeriano, gerente de marketing da empresa.





TECNOLOGIA O novo app foi desenvolvido utilizando Flutter, uma tecnologia que lança mão de um mesmo código tanto para sistemas Android, quanto iOS. Esse mecanismo acelera desenvolvimento, correções de problemas e implementação de melhorias. Nos próximos meses, as equipes de inovação da Araujo pretendem entregar uma série de atualizações na ferramenta, para melhorar ainda mais a experiência do usuário e ampliar os serviços oferecidos pela empresa em todo o Brasil.