Conhecimento para todos

O filósofo, psicanalista e especialista em estudos da mente humana Fabiano de Abreu lançou mundialmente o livro Romantizando a filosofia, o segundo de uma série de cinco que serão lançados durante a quarentena, na Amazon e no Google Books.

A obra faz parte do projeto criado pelo autor, que consiste em distribuir livros gratuitos para as pessoas ocuparem a mente durante o período de isolamento social. A proposta é que as obras sejam uma terapia gratuita para uma melhor saúde mental. Fabiano pretende lançar um total de dez livros ainda este ano.

Durante a quarentena, um dos principais desafios das pessoas têm sido se manterem ativas e produtivas, mesmo em período de confinamento e isolamento social impostos pela necessidade de se evitar o contágio com o novo coronavírus.

Dando exemplo de que é possível usar este tempo de dias atípicos para produzir bons frutos, o filósofo e psicanalista Fabiano de Abreu está lançando uma série de livros neste período. Os livros têm uma temática filosófica e analítica diante da vida e de situações enfrentadas pela sociedade pós-moderna: “Durante a pandemia precisamos manter a mente ocupada, liberando hormônios associados à satisfação pessoal e ao prazer, como se estivéssemos fazendo um exercício físico, mas na mente. Quero mostrar que não apenas é possível como também é viável ser produtivo neste período difícil”, conta o autor.

Abreu lançou através das plataformas digitais em formato e-book dois livros durante a quarentena, que fazem parte do projeto, que são o ‘7 pecados capitais que a filosofia explica' e o 'Romantizando a filosofia’ , ambos obras independentes. Este último contabiliza como o sexto livro de Fabiano até então como escritor e o segundo dos cinco que serão lançados na quarentena. Até o fim do ano, Abreu pretende lançar dez livros digitais.

Abreu é um estudioso da mente e comportamento humano e isto se reflete nas suas obras. Com especialização em história da ética e moral pela Universidade Carlos III e em idealismo filosófico e cosmovisão pela Universidade Autonoma, ambas em Madri, na Espanha, Fabiano se propôs a analisar pela ótica da filosofia e com base em seus estudos como psicanalista e neuropsicanalista, tópicos específicos da psiquê, que pela primeira vez estão sendo compiladas em obras literárias.

Segundo o autor, o objetivo de suas obras é trazer questionamentos importantes sobre coisas que nos afetam. Segundo ele, nossa personalidade é moldada, também, pelo mundo externo, sendo assim, os dias atuais serão propícios para o declínio da ética que afeta a moral, e pode afetar as pessoas. Por isso traz questionamentos em seus livros.

Segundo o autor, é preciso trazer à tona reflexões que permitam aos leitores transcender as definições e rótulos e evoluir como pessoas. Para ele, somente com o conhecimento adquirido através da educação conseguiremos um eficiente nível cognitivo para encontrar não a cura, mas o equilíbrio entre vícios e virtudes para um melhor bem-estar mental e geral.

