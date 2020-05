Faemg/Senar Minas reforça proteção no campo

Produtora de Araçuaí exibe máscara recebida na primeira etapa (foto: Faemg/Senar Minas/Divulgação )



Para aumentar a segurança do homem do campo neste momento desafiador, o Sistema Faemg/Senar Minas está ampliando a campanha de distribuição de máscaras com mais 30 mil itens a partir de amanhã. Como o agro não para por causa da pandemia do coronavírus, a preocupação com a segurança dos produtores e trabalhadores rurais é, cada vez mais, prioridade para a instituição. Por isso, no total, serão distribuídos 50 mil equipamentos de proteção no meio rural.

Na primeira etapa da campanha, no começo de maio, foram entregues 20 mil máscaras de tecido, alcançando excelente repercussão. O sucesso e a proximidade da colheita de café, cana e grãos motivaram a produção de mais itens. "Também há o prolongamento do período de distanciamento social e a dificuldade do poder público em conseguir atender a alta demanda. Assim, entidades privadas e paraestatais devem auxiliar e cumprir essa função social. Essa é mais uma entre as várias ações que o Sistema Faemg vem tomando para amenizar os efeitos da crise causada pela pandemia", destaca o superintendente do Senar Minas, Christiano Nascif.

Para algumas pessoas, a máscara doada foi a primeira recebida, como no caso de Cláudia Silva, moradora de Monte Verde. "Apesar de estarmos aqui e não ter contato com quem vive fora, precisamos nos proteger", diz a agricultora.





ENVOLVIMENTO A exemplo da primeira etapa, as máscaras são produzidas por instrutores dos cursos de Artesanato do Senar Minas, em parceria com sindicatos de produtores rurais, mobilizadores e ex-alunos. A entrega das máscaras aos produtores segue a cargo dos sindicatos rurais, sob a coordenação dos 10 escritórios regionais do Sistema Faemg. Interessados em saber como receber as doações devem fazer contato com o sindicato ou escritório regional de sua região.