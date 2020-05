Love is in the air

(foto: Henrique galtieri/divulgação)







Toda empresa que tem muitos anos de mercado precisa se renovar, se reinventar, trazer coisas novas. Foi exatamente isso o que a Iorane fez. Olhou pra frente e enxergou além, vestiu sua história com orgulho do que é, do que fez, de toda sua trajetória desde quando foi fundada. Tudo por que passou, sucessos e, claro, dificuldades, e viu com orgulho aonde chegou. Sabe bem, como toda empresa que tem uma longa história, que o mundo muda, evolui, e é preciso acompanhar esta mudança e evolução. Afinal, quem está no mundo muda junto com ele. É preciso viver um passo de cada vez, mas sempre vivendo o próximo passo. A empresa foi construída a partir de um sonho, e a cada sonho alcançado, novos sonhos nasciam e eram realizados. Essa máxima não pode parar, não podemos parar de sonhar, apesar de já ter alcançado o que sonhou. Toda essa experiência e maturidade resultaram na criação de uma nova marca, a NXT LVL (Next Level), que agora caminha junto com a Iorane.

PRIMEIRA COLEÇÃO A estreia da nova marca foi com a coleção de inverno’2020, e os criadores buscaram inspiração na Inglaterra dos anos 1960, 1970, e 1980. Para quem ainda não descobriu, a estação fria se inspirou da marca inglesa que revolucionou a moda mundial quando surgiu: a Biba. O inverno da nova label parte de um mix de tecidos e formas inspirados na loja inglesa Biba, endereço certo de 10 entre 10 it girls na swinging London dos anos 60. Essa foi a época em que a Inglaterra, com seu centro nervoso londrino, lançou ao mundo os mais importantes nomes da música, cinema, artes plásticas e teatrais, moda e comportamento. Nessa cena efervescente despontou a modelo Twiggy, representante máxima do ambiente de hedonismo, egocentrismo e otimismo da cidade sensação do momento para os jovens do mundo inteiro.

É nesse cenário que a próxima estação da NXT LVL se inspira. O inverno traz estampas divertidas de corações e gatos, que se misturam ao rigor do xadrez e do tweed, repaginados por cores fortes ou aplicação de um acabamento resinado. Rendas e veludos reafirmam o mood nostálgico e romântico do momento, complementado por uma clássica estampa floral com fundo preto. O brilho vem furta-cor, num paetê quadrado, que ilumina até uma jaqueta doudoune com gola de pele fake. Couro, black jeans, rendas, calças de alfaiataria, vestidos, shorts, camisas, macacões compõem a coleção, que vem com excesso de volumes e babados da década de 1980, como mangas bufantes e golas embabadadas. Nada de minimalismo, esqueçam a sutileza, nesta coleção o mais é mais.

Na cartela de cores destacam-se o vermelho flamê, o vinho granada, rosa flamingo, amarelo limão, roxo, verde, telha e prata. Os acessórios são cintos com fivelas, brincos e grampos de cabelo com corações em cristal. Os criadores fizeram a releitura de duas estampas icônicas, ambas lançadas nos anos 70 por Bárbara Hulanicki, fundadora da loja Biba, que inspira a coleção: a de gatinhos e a de coração, exatamente por isso a coleção recebeu o nome de Love Cats.

Com a nova estampa Black Cat a marca se uniu à ONG Ampara Animal (Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados) e parte das vendas das peças da estampa Black Cat será revertida para a organização. A estampa feita no linho e voil foi apresentada em sete modelos. Pensar a moda hoje em dia é também adequá-la às necessidades sociais e ambientais.

