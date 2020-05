O poder da materialização

(foto: Pixabay)



Somos livres para crer no que quisermos, e, independentemente do meio ou religião que esse indivíduo escolha para trabalhar sua espiritualidade, ainda que não creia em nada, é possível alcançar um equilíbrio emocional através das técnicas de inteligência emocional, segundo Leandro Cunha, especialista no assunto e criador do Missão Fênix. Ele ensina um exercício de sete dias para alcançar o equilíbrio





Dia 1 – Conhecendo as suas emoções: Controle seus sentimentos ou eles o controlarão. Faça autoanálise, e veja o que precisa mudar. Não seja como a maioria, se questione, sempre.





Dia 2 – Desperte seu propósito: Qual o seu norte? Por que nos distraímos em vez de correr atrás dos nossos sonhos? Responda: O que realmente quer? O que o faz se levantar toda manhã e continuar diante das dificuldades? Exercício do dia: anote suas atividades profissionais e pessoais durante os próximos sete dias.





Dia 3 – Empatia que transforma: Sozinho você pode muito, mas em equipe, pode muito mais. A empatia está intimamente ligada ao conhecimento das próprias emoções. Quem não desenvolve uma inteligência emocional encontra dificuldades em liderança ou interação em grupo. Exercício: modele e reflita sobre suas reações.





Dia 4 – Acredite em você: Autoconfiança é como se enxerga, e reflete em como vê o mundo. Com autoconfiança se torna uma pessoa positiva, disposta a aprender com os erros e seguir em frente. Exercício: se observar.





Dia 5 – O tempo corre: As pessoas que dizem odiar a palavra ‘rotina’ sempre chegam ao fim do dia frustradas por não conseguir cumprir suas metas, e isso se torna padrão. Exercício: planeje o dia, defina as metas, mantenha o foco.





Dia 6 – Equilíbrio é tudo: Sem saúde emocional, física e espiritual você morrerá. Todos esses pilares estão ligados, e precisam estar equilibrados. Exercício: liste motivos de gratidão, faça pelo menos 10 minutos de exercício, e medite por 10 minutos.





Dia 7 – Construa seu legado: Pessoas alcançam seus propósitos e sonhos por dedicação, vontade e inteligência emocional bem desenvolvida. Exercício: relembre suas conquistas, defina os passos para objetivos ainda não alcançados.

Contatos

Programação de quarentena – A professora Maria José Marinho, da Escola Ponto Equilíbrio, está com uma programação especial para passar pela quarentena de forma positiva com várias técnicas: reiki para melhorar a saúde, técnica para solução de problemas, técnica de estudo do aniversário com pontos fortes e fracos, meditação guiada, tudo isso para exercitar a ciência do poder do pensamento, que é sutil e mais real que o mundo físico. São atendimentos individuais pelo telefone com horário agendado. O objetivo é para acalmar as ondas cerebrais responsáveis por regular a atenção e as emoções;desacelerar as áreas do raciocínio e das emoções tornando as pessoas mais calmas e gerando efeitos surpreendentes; ajudar nos casos de depressão, ansiedade, hipertensão, dor crônica, hiperatividade e problemas gastrointestinais. Informações e agendamentos: WhatsApp (31) 99145-7178 ou (31) 3225-4222.