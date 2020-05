'Apoie o Local' do Portal Uai oferece visibilidade gratuita

(foto: Reprodução)



Com propósito de ajudar os empreendimentos de pequeno porte e prestadores de serviços locais a se manterem economicamente durante o período da pandemia, os Diários Associados lançaram o Movimento Apoio o Local Portal Uai. Através do Instagram do Portal Uai, que já contribuiu com a divulgação de 350 empreendimentos, agora está disponível também o website www.uai.com.br/apoieolocal. Qualquer estabelecimento ou prestador de serviços pode recorrer à nova ferramenta para divulgar seu negócio gratuitamente, estimulando assim o consumo local.

Com o lançamento da página uai.com.br/apoieolocal será possível apoiar e divulgar ainda mais os estabelecimentos e serviços locais durante este momento difícil que vivemos. Estudo realizado pela empresa Hibou, especializada em pesquisa e monitoramento de mercado, em 17 e 18 de abril, reforça a tendência de mudança no comportamento do consumidor. A pesquisa ouviu mais de 3 mil brasileiros e aponta que 61,5% dos entrevistados estão dispostos inclusive a pagar um pouco mais por produtos que ajudem os comerciantes, produtores ou prestadores de serviços de sua região ou cidade.

Antes dessa pesquisa, outro levantamento, feito em 15 de março, indicava que 31,9% das pessoas davam preferência para compras em shoppings. Com o isolamento, 40% dos brasileiros disseram que querem criar uma nova rotina que misture um pouco de tudo, mas 31,2% querem valorizar mais o comércio de seus bairros.

Portanto, se você quer divulgar seu empreendimento de forma gratuita pelo Movimento Apoie o Local, é bem simples: basta acessar a página uai.com.br/apoieolocal, fazer o cadastro do seu negócio e enviar as informações e imagens do seu estabelecimento ou serviço que você quer que apareça. Para auxiliar no processo de cadastro, o Portal Uai disponibiliza um passo a passo para fazer o cadastro. Basta acessar o link www.apoieolocal.uai.com.br/wp-content/uploads/Como-cadastrar-o-meu-negocio.pdf





DÚVIDAS FREQUENTES E para quem quiser ser parceiro, os detalhes estão disponíveis em uai.com.br/apoieolocal. Na página, também é possível tirar todas as dúvidas. As mais frequentes são as seguintes:





Preciso pagar pela divulgação do meu empreendimento no site e no instagram do Portal Uai?

Não. A divulgação dos estabelecimentos e serviços locais é gratuita.





Como faço para cadastrar meu empreendimento?

É preciso criar uma conta gratuita em nossa página. Acesse a opção "Cadastre seu negócio" no menu do site e crie a sua conta. Você receberá um e-mail com link para criação da senha. Em seguida, realize o login em nossa página com o e-mail e a senha. Acesse o seu perfil e selecione a opção "Meus Itens". Você será direcionado para uma página e nela preencherá as informações do seu negócio. Iremos avaliar o seu cadastro e assim que o mesmo for aprovado o seu empreendimento irá aparecer na página.

Tenho mais de um empreendimento. Consigo cadastrá-lo?

Não. Você só consegue cadastrar um empreendimento por conta.





Gostaria de fazer alterações no cadastro do meu empreendimento. Como faço?

Realize o login com e-mail e senha e selecione a opção "Meus itens" no seu perfil.





Posso vender meus produtos ou serviços através desta página?

Não. A página funciona estritamente para divulgação do seu negócio. Não será realizada nenhuma transação financeira através desta página.





Como faço para ser parceiro do projeto?

Clique na opção "Seja parceiro" no menu e envie os dados solicitados que entraremos em contato.





Meu empreendimento está cadastrado, mas não fui informado, ou não fui eu quem realizou o cadastro. O que faço?

Entre em contato com a gente! Nosso time lhe dará um retorno o mais rápido possível.

Serviço

Apoie o local

Uai.com.br/apoieolocal

Instagram Portal Uai: @portaluai

Contato:

apoieolocaluai@gmail.com