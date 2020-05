UNA COM O LEÃO

(foto: Reprodução)

Com o adiamento da entrega do Imposto de Renda de 2020, muitos cidadãos adiaram também suas preocupações em relação ao leão. Mas como o tempo não para, alunos de ciências contábeis do Centro Universitário Una, por meio do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF), estão mobilizados para auxiliar contribuintes, gratuitamente, no preenchimento da declaração de Imposto de Renda. Os estudantes são orientados por professores, contadores devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC-MG). O serviço está disponível nas unidades da Una Aimorés, Linha Verde, Betim, Contagem e Barreiro, de forma virtual, enquanto durar o isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus. Os interessados devem entrar em contato por e-mail para receber as orientações. O prazo final de entrega da declaração passou para 30 de junho. Contatos das unidades: NAF Aimorés, Linha Verde e Betim – de segunda a sexta-feira; e-mail de contato: nucleoapoiofiscal@gmail.com; NAF Contagem – quartas e quintas-feiras; e-mail de contato: Naf.contagem@una.br; NAF Barreiro – às segundas-feiras; e-mail de contato: Naf.barreiro@una.br .

MARCAS TRANSFORMADORAS

Estudo realizado pela empresa de pesquisa HSR Specialist Researchers analisou as marcas que mais se destacam como transformadoras durante a pandemia da covid-19. O estudo trabalhou com amostragem on-line de mil entrevistas semanais, durante cinco semanas. As marcas receberam pontuação entre 0 e 300, sendo 100 para cada um dos três critérios estabelecidos: lembrança espontânea da marca em ações voltadas para a crise da covid-19; associação da marca aos atributos de construção de imagem de marcas transformadoras; e potencial de comunicação da marca considerando o número de seguidores nas redes sociais. As cinco primeiras foram: Magazine Luiza, Netflix, Natura, O Boticário e Ambev. Para ver o estudo completo, acesse www.facebook.com/HSRSpecialistResearchers.





EFEITO INVERSO

Relatório da MightyHyve, agência de marketing programático da S4 Capital, aponta que o valor pago por peças de mídias digitais caiu, apesar do aumento da audiência nos veículos. O estudo observou queda de 52% em março no valor pago pelo espaço de mídia em publishers de seu inventário na categoria Notícias, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Os veículos jornalísticos foram os mais afetados, seguidos por Saúde (-22%), Portais (-21%) e E-mails (-13%). As duas principais causas da queda apontadas no relatório são a baixa na demanda, devido à pandemia, e a redução do investimento em mídia por conta da crise econômica.





DENÚNCIA DISCRETA

Instituto Avon, Uber e Wieden+Kennedy criaram ferramenta para auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica durante o período da COVID-19: uma assistente virtual, que por meio de um chatbot oferece uma forma silenciosa de as mulheres pedirem ajuda e receber a orientação necessária dentro de suas próprias casas. A violência doméstica, de acordo com indicadores, vem aumentando durante o isolamento social. Assim, a partir de agora, mulheres de todo o Brasil que estiverem se sentindo ameaçadas podem buscar ajuda pelo WhatsApp, no número (11) 94494-2415. Ao acionar esse número, a vítima é contatada por uma assistente virtual, simulando uma pessoa em sua rede de contatos, para não despertar a atenção do agressor. No Brasil, a ação é uma parceria com o Instituto Avon e integra o Programa Você Não Está Sozinha, com ações e serviços desenhados em resposta ao aumento da violência contra mulheres e meninas no contexto da pandemia.





#VAIPASSAR

A Multiplan lançou a campanha "#vaipassar", reforçando a hashtag que vem ganhando espaço nas redes sociais. No filme, criado em parceria com a agência Comun, a narrativa destaca a importância da emoção ao mostrar momentos de celebração da vida com a família, amigos e amores. A campanha lembra que, por enquanto, é preciso ficar em casa, mas quando tudo isso passar, os shoppings Multiplan estarão de braços abertos para ser palco de novas histórias e experiências. Em suas redes sociais, os empreendimentos vêm compartilhando diversos conteúdos para apoiar os frequentadores neste momento, incluindo recomendações de saúde, atividades para fazer em casa e dicas culturais, além de informações sobre as operações que estão autorizadas a funcionar por delivery. A campanha é veiculada nos canais dos shoppings da Multiplan.





PROFISSIONAL DE EVENTOS

Em 30 de abril é comemorado o Dia do Profissional de Eventos. O setor movimentava R$ 936 bilhões ao ano no Brasil e impactava mais de 70 setores da economia, mas está paralisado pela pandemia. Para socorrer os profissionais do setor, surgiu o grupo Movimenta-SE, liderado por um grupo de empresários do setor com finalidade de unir e pensar maneiras de enfrentar a crise. Sem ter o que comemorar, foi apresentada uma live especial com importantes nomes do setor e um representante do Corpo de Bombeiros. O grupo Movimenta-Se, hoje, reúne 218 empresas, 19 instituições e entidades regionais e nacionais. Um protocolo atualizado com recomendações para a execução segura de eventos pós-pandemia está sendo preparado para, então, ser levado aos órgãos competentes, que farão sua análise.





APOIO SOCIAL

O Movimenta-SE já conseguiu facilidades para obtenção de financiamentos com condições mais justas para o setor, que gera ao país um PIB de 12,93% e emprega 25 milhões de pessoas direta e indiretamente, durante a crise e pretende manter o engajamento na busca de novas soluções. Outra preocupação do Movimenta-SE é de apoio social, por isso o grupo levanta a bandeira de ajuda aos trabalhadores que não possuem vínculos com nenhuma empresa, como colaboradores da limpeza, vendedores ambulantes, guardadores de carros, garçons, seguranças, floristas, técnicos, etc. O Movimenta-SE se uniu a algumas campanhas e tem ajudado na divulgação e arrecadação.





FECOMÉRCIO EM CONEXÃO

A Fecomércio MG, por meio do projeto Fecomércio em Conexão, tem oferecido assessorias, capacitações e uma série de serviços de forma gratuita para empresários e sindicatos. Entre as ações desenvolvidas, com a participação de parceiros, está a promoção de lives sobre temas jurídicos trabalhistas e tributários, econômicos, comerciais, além das áreas de gestão de negócios e inovação. A partir de 5 de maio, um time de especialistas em Facebook e Instagram irá ministrar conteúdos especiais sobre redes sociais em negócios. Também foi criada a Rede Colaborativa, que conta com a participação de parceiros que oferecem aos representados pela federação a oportunidade de acesso a conteúdos de qualidade. Para isso, serão disponibilizados não só lives, como também webinars, cursos em EAD e e-books. As listas de capacitações e lives são constantemente atualizadas na página da entidade. Já as transmissões, exibidas ao vivo pelo Instagram da Fecomércio MG, são disponibilizadas posteriormente na página oficial da federação no YouTube.