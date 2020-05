Classicarinho do EM reduz a distância entre mães e filhos

EM publica edição especial do Classificados Classicarinho Dia das Mães (foto: EM)



Com a pandemia da COVID-19, grande parte das mães passará o seu dia longe dos filhos. Os calorosos e fraternos abraços e beijos comuns na data, desta vez, em muitos casos, nem pensar. A data mais importante para o comércio depois do Natal, seguramente será bem amarga em quase todos os setores da economia nacional. Com shoppings e lojas fechadas, ou em funcionamento parcial, o prejuízo é certo e ainda está sendo contabilizado. Em busca de saídas para mininizar prejuízos, pensou-se até em mudança do calendário, adiando a comemoração para o segundo semestre. Porém, acredita-se que seria apenas uma forma de postergar prejuízos, pela incerteza do cenário futuro.

Os filhos, claro, também buscam soluções para presentear suas mães e não deixar a data passar em branco. E como não há distância capaz de afetar esta relação de amor, o Estado de Minas vai circular, em 10 de maio, mais uma edição temática dos Classificados do Estado de Minas: Classicarinho Dia das Mães. A página especial é dedicada às mensagens de textos com fotos, para que os filhos possam retribuir um pouco do carinho que recebem todos os dias de suas mães. Já tradicional, o Classicarinho Dia das Mães é uma oportunidade, depois de tantos abraços virtuais nos últimos dias, para que o leitor abra seu coração e demonstre seu amor no dia delas, publicando mensagens que expressem seus melhores sentimentos em palavras e imagens.

Para celebrar este momento, com R$30 é possível escrever um texto com título mais três linhas e ainda inserir uma foto. Assinantes do Estado de Minas têm 10% de desconto. Além da publicação no impresso, o Classicarinho também estará disponível na versão digital do jornal, no portal classificados.em.com.br. As homenagens podem ser feitas até as 16h do dia 7/5, através do telefone (31) 3228-2000, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h; aos sábados, das 8h às 13h, ou na Loja de Classificados – (31) 3263-5404, na Av. Getúlio Vargas, 291 – Funcionários/BH, de 2ª a 6ª feira, das 10h às 18h30.





CAMPANHA Criada pela equipe de marketing dos Diários Associados, a campanha Classicarinho Dia das Mães é divulgada nas páginas do Estado de Minas e Aqui, Portal Uai, redes sociais, marketing direto e merchandising nos programas da TV Alterosa. O conteúdo fala do isolamento social, mas pondera que não há distância capaz de afetar a relação de uma mãe com seu filho. “É possível estar presente mesmo longe e demonstrar muito amor e carinho àquelas pessoas que tanto amamos no seu dia”, reforça o texto.

