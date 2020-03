Gestão em ação da Usiminas destaca liderança feminina

Participantes da palestra "Mulheres que inspiram" (foto: Henrique Campos/Divulgação )



Dentro da programação do Mês da Mulher, a diretora de comunicação e relações institucionais da Usiminas, Ana Gabriela Dias Cardoso, foi uma das palestrantes do evento Gestão em ação, promovido pela VB Comunicação. O tema da edição foi "Mulheres que inspiram" e contou também com a presença de Hélida Mendonça, uma das sócias fundadoras da Forno de Minas, e de Bruna Assumpção, superintendente das unidades de manutenção executiva, fretamento e gerenciamento de aeronaves da Líder Aviação.

Gabriela colocou em debate temas fundamentais para tornar possível a jornada da mulher até os cargos de liderança, como os mitos em torno da maternidade, a sororidade, a promoção ativa por parte das empresas da diversidade e inclusão e a Síndrome do Impostor. "Infelizmente, ainda ouvimos relatos de mulheres sendo preteridas pelo receio de que a maternidade as fará negligenciar a carreira ou não avançando com projetos por duvidarem de si mesmas. Não vemos esses comportamentos acontecerem com homens. Precisamos acreditar mais em nós mesmas e encontrar o equilíbrio em todas as iniciativas e projetos a que nos propomos realizar, inclusive pessoais, buscando o reconhecimento por meio das nossas entregas e dos nossos diferenciais", avalia.

A executiva trouxe, ainda, um relato de sua trajetória profissional e experiências que vêm sendo desenvolvidas na Usiminas para promover uma maior equidade entre homens e mulheres no quadro geral e nas posições de liderança da companhia, como a licença-maternidade estendida, mentorias, e preparação das mulheres para a liderança. As ações são parte do programa Diversidade e inclusão da Usiminas, que, recentemente, também se tornou signatária de pactos e iniciativas voltadas à equidade racial e de gênero e à promoção dos direitos humanos LGBTI+.