Mais valiosas: Amazon lidera no mundo e os bancos no Brasil

Quem é quem no mercado? Na era facke News é bom ficar de olho no movimento do mercado e nas pesquisas. A mais recente delas divulga o pódio das 500 marcas mais valiosas do mundo. O resultado, porém, não apresenta grandes novidades. Em primeiro lugar está a Amazon, de Jeff Bezos - o homem mais rico do mundo - com 221 bilhões de dólares em valor de marca e mantendo-se líder pelo terceiro ano consecutivo. Os dados fazem parte de um estudo da Brand Finance, consultoria de avaliação de negócios, para o ano de 2020 e traz um número histórico: a varejista de Bezos é também a primeira a exceder a marca de 200 bilhões.

Em segundo o Google, que subiu uma posição, com 160 bilhões de dólares, seguido pela Apple, em terceiro, com 140 bilhões de dólares. A maioria das empresas no ranking é dos Estados Unidos (45,42%), da China (18,91%) e do Japão (6,85%). O Brasil não aparece na lista dos nove países com mais empresas. Parte delas também são do setor de tecnologia (14%), seguida por bancos (13,1%) e varejo (11,3%).

Para realizar o estudo, a Brand Finance analisa os investimentos em marketing, patrimônio e contribuições para o desempenho financeiro. É também o ranking mais respeitado do mundo, sendo usado por investidores, empresas e empresários para definir estratégias e ações.





AS BRASILEIRAS No Brasil, as marcas mais valiosas parecem estar concentradas nos grandes bancos. A primeira brasileira da lista é o Itáu, na 298ª posição. O Bradesco ocupa a 308ª, a Caixa Econômica Federal a 428ª posição e o Banco do Brasil a 461ª.

As 20 maiores: Amazon - US$ 220,791 bi; Google - US$ 159,722 bi; Apple US$ 140,524 bi; Microsoft - US$ 117,072 bi; Samsung Grou - US$ 94,494 bi; ICBC- US$ 80,791 bi; Faceboo - US$ 79,804 bi; Walmart- US$ 77,520 bi; Ping Na - US$ 69,041 bi; Huawe - US$ 65,084 bi; Mercedes-Benz- US$ 65,041 bi; Verizon - US$ 63,692 bi; China Construction Bank- US$ 62,602 bi; AT&- US$ 59,103 bi; Toyota - US$ 58,076 bi; State Grid- US$ 56,965 bi; Disney - US$ 56,123 bi; Agricultural Bank Of China - US$ 54,658 bi; WeChat - US$ 54,146; Bank of China - US$ 50,630.