(foto: Divulgação)



Deus existe ou seria a fé religiosa apenas um delírio universal? Apesar de 93% dos brasileiros afirmarem que creem em Deus, existe um grande número de ateus em nosso país. Certa vez, conversando com um amigo, ele me disse que era ateu, graças a Deus. Uma afirmação difícil de entender. Respondi que assim era fácil ser ateu. E o assunto morreu. Trinta anos depois, um grupo de convidados especiais foi conhecer o Museu de Inhotim antes de sua abertura oficial, e nos encontramos ali. Depois de ver tantas obras lindas, me deparei com ele chorando em frente a uma árvore gigantesca, que fica no alto de um pequeno monte, com um banco ao lado. Ele olhou para mim e disse, “é tudo lindo, mas nada se compara às maravilhas criadas por Deus”. Meu coração se encheu de alegria ao escutar que, finalmente, meu amigo cria em Deus.

Em O ceticismo da fé: Deus: uma dúvida, uma certeza, uma distorção, o teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva traz um estudo profundo sobre a “existência” de Deus. Segundo o autor, o objetivo primário de sua obra não é um convencimento sobre Deus, mas “acompanhar crentes e descrentes nesta jornada sem fim inerente a todo ser humano em busca da “verdade”. Pois a fé comporta, sim, muitas dúvidas”. René Descartes que o diga. Mesmo não sendo teólogo, nem pretendendo produzir uma declaração de fé religiosa, ele ajudou Silva a ter um dos mais brilhantes insights confessionais: “O homem deve desconfiar de tudo para poder acreditar em alguma coisa”.

Não se pretende aqui enganar o leitor ou insultar sua inteligência, nem apresentar qualquer soberba confessional. O autor é cristão, mas a inspiração para este livro veio justamente de sua descrença. E apesar das respostas que encontrou nesses quase 30 anos de estudo, Rodrigo não foge de questões polêmicas e provocadoras que envolvem Deus, como “por que Ele se esconde?”, “por que um Deus de amor matou e mandou matar tanta gente no Antigo Testamento?” e “onde Ele estava durante o massacre de Auschwitz?”. Este livro convida o leitor, seja o ateu ou o religioso mais convicto, a questionar, a pensar, a se comprometer sinceramente com a dúvida, a fim de que a sua sistematização o conduza a grandes certezas.

Este livro não foi escrito, a princípio, para crentes, mas para aqueles que perderam a fé ou pelo menos nutrem sérias dúvidas a respeito dela. Tão paradoxal como o título é o ceticismo do próprio autor que o conduz diariamente à fé. Um estudo para quem duvida (cético), para quem não tem certeza (agnóstico), ou ainda para quem acha que Deus existe, mas está distante de nós (deístas). Também é um livro para ateus.

