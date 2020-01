FUTEBOL DOS BILHÕES

Enquanto o Cruzeiro alcança seu primeiro bilhão – de dívida, e alguns outros clubes brasileiros se afogam em dívidas, a consultoria inglesa "Deloitte" divulga seu "Football Money League". Trata-se do estudo anual sobre o faturamento dos clubes mais ricos do mundo. E pela primeira vez em 23 edições do relatório, o Barcelona aparece na liderança com uma marca inédita. O time catalão alcançou a receita de € 840,8 milhões (R$ 3,8 bilhões na cotação atual) em receitas. O período de análise é a temporada 2018/19, encerrada no final de junho do ano passado. O Barça superou o rival Real Madrid, líder no estudo anterior. O Manchester United, primeiro há três anos, completa o pódio.





TOP FIVE

Em clara a constatação de que o futebol bem administrado, com projetos eficientes de marketing e utilização correta da marca é capaz de gerar muito dinheiro veja os cinco clubes mais de maior faturamento no planeta: Barcelona (€ 840.8); Real Madrid (€ 757.3), Manchester United (€ 711.5),. Bayern Munich (€ 660. 1), Paris Saint-Germain (€ 635.9). O estudo avalia três tipos de receitas: matchday (ingressos para a temporada e bilheteria); direitos de transmissão (incluindo participações em ligas, copas e competições europeias); e comercial (marketing, patrocínios e outros). Portanto, ao contrário dos brasileiros, valores obtidos com transferências de jogadores não entram na contabilidade.





SBT FOLIA

O SBT garantiu seis cotas nacionais e uma regional (São Paulo) para o SBT Folia de 2020. Com transmissão em parceria com a TV Aratu, nas madrugadas entre os dias 21 a 25 de fevereiro, o projeto tem entrega multiplataforma em todo o país para Ambev, Avon, Bob's, SC Johnson, Colgate, Coty, que representam as cotas nacionais. E Dolly renovou com a cota local de São Paulo. Será décima cobertura do "SBT Folia", que será liderada por Helen Ganzarolli, Nadja Haddad e Léo Sampaio. Por mais um ano, a emissora conta com estúdio especial no local, com acesso direto à folia e

aos trios elétricos, mostrando detalhes e bastidores do evento. Vale a pena ficar ligado!





AUDIÊNCIA

Em dezembro, o SBT registrou, na média das 24 horas, no PNT (Painel Nacional da Televisão), 4,8 pontos e completou nove meses seguidos como a segunda emissora mais vista do País. A emissora é vice-líder desde abril de 2019. De acordo com o canal de Silvio Santos, o índice é 15% superior ao registrado pela Record TV, terceira colocada, que no mesmo período e faixa horária marcou apenas 4,2 pontos de média. Considerando somente o mês de dezembro, ainda na média das 24 horas, o SBT impactou 148,6 milhões de telespectadores no Brasil e alcançou 58,7 milhões domicílios.





NAS FAIXAS

Além de garantir a segunda colocação na média/dia, o SBT superou a emissora terceira colocada em outras importantes faixas horárias do dia. Na média manhã, das 6h às 12h, o SBT marcou 3,7 pontos de média contra 3,1 da terceira colocada. Uma vantagem de 20%. No horário nobre, das 18h às 24h, o SBT encerrou o mês de dezembro no PNT com 7,3 pontos de média e completou oito meses seguidos na vice-liderança da principal faixa horária da TV brasileira. A terceira colocada marcou 6,7 pontos de média. Na madrugada, das 24h às 6h, o SBT segue na vice-liderança absoluta ao cravar 2,8 pontos de média. A emissora terceira colocada marcou apenas 1 ponto de média. Os dados são da Inteligência de Mercado da Kantar Ibope Media.





GRAIG X BOND

O 25º filme do agente secreto mais famoso do mundo marca a despedida do ator Daniel Craig da série 007, interpretando James Bond. A Heineken aproveitou com criatividade a despedida do ator na chamada do longa. Em seu comercial, o vídeo mostra as diferenças entre o ator e o personagem, inclusive em sua preferência por bebidas. No filme criado pela Publicis Itália, o ator Daniel Craig enfrenta situações que Bond tiraria com facilidade, mas se dá mal em todas. Depois, cansado, aparece no balcão trajado de Bond e troca o tradicional Dry Martin por uma cerveja sem álcool. A versão em que ele bebe uma Heineken normal gerou repercussões negativas. Veja as duas versões: https://youtu.be/vUDXBSVIzMg;https://youtu.be/kXUJY78RMRQ





OPORTUNIDADE REAL

Usando seu habitual humor, o Burger King aproveitou mais uma polêmica real para promover sua marca. Enquanto as pessoas comentam sobre o afastamento do Duque e da Duquesa de Sussex da Família Real, depois que o casal anunciou que pretende dividir sua rotina entre a Inglaterra e o Canadá para tornarem-se financeiramente independente, a rede de fast food ofereceu a Harry e Meghan Markle uma nova opção de coroa. Criada pela agência argentina HOY, o Burger King publicou anúncio na edição do Clarin, um dos principais jornais do país, sugerindo que o casal pudesse começar nova trajetória profissional em suas unidades. "Queridos Duques, se vocês procuram um novo trabalho, temos uma nova coroa para vocês", escreveu o Burger King, em referência à sua famosa coroa de papel, distribuída aos clientes.





MEGAVESTIBULAR

A Estácio realiza neste mês de janeiro a campanha Megavestibular nos campi e polos de ensino de todo o país. A instituição de ensino oferece desconto especial para ingresso nos cursos de todas as modalidades, inclusive para os candidatos que preferirem utilizar a nota do Enem. Os alunos que fizerem a prova nos dias 24 e 25 de janeiro, forem aprovados e confirmarem a matrícula, terão 50% de desconto durante todo o curso de graduação. Já os alunos ingressantes no ensino a distância terão ainda 60% de desconto durante o primeiro semestre. As inscrições para o Megavestibular podem ser realizadas por meio do portal da Estácio. A campanha é válida para cursos de todas as áreas. Além dos cursos existentes, os interessados ainda terão a oportunidade de ingressar no novo curso de graduação em Odontologia, a partir do primeiro semestre de 2020.









Curso





TIM TEC A plataforma de educação a distância do Instituto TIM oferece 30 cursos de temas como empreendedorismo e programação de games, gratuitos e à distância. O vasto conteúdo é voltado a diversas áreas como empreendedorismo, estruturação web, programação, produção de texto, programação em linguagem java, programação de games, entre outros. São 30 cursos diferentes, desenvolvidos por especialistas selecionados pelo Instituto TIM a partir de diretrizes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). O conteúdo pode ser acessado no site cursos.timtec.com.br.