BALEIA DE CARA NOVA

O site do Hospital da Baleia está de cara nova. Além do layout mais clean e navegação mais funcional, o site apresenta as quatro áreas de atuação da Fundação Benjamin Guimarães (mantenedora do hospital): Assistência, Ensino e Pesquisa, Filantropia e Patrimônio Fundiário. Uma inteligente estratégia de SEO (Search Engine Optimization) foi definida para ranqueá-lo melhor em pesquisas na internet por informações em que o hospital é referência: atendimento SUS, Programa de Residência Médica e Extensão, e as especialidades Oncologia Adulta e Pediátrica, Nefrologia (Hemodiálise e Transplante Renal), Ortopedia, Pediatria e Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Tratamento e Reabilitação de Fissuras Labiopalatais e Deformidades Craniofaciais. Humanização é a palavra-chave para prestar uma assistência de qualidade. Acesse em www.hospitaldabaleia.org.br.





VESTIBULAR EM CASA

O novo aplicativo da Una e UniBH vai permitir que candidatos ao vestibular façam provas, matrículas e pagamentos, sem sair de casa. A ferramenta ainda possibilita a verificação da faixa de preço dos cursos e o pleito de bolsas de estudo com base nas notas obtidas no processo seletivo. A ferramenta foi desenvolvida pela Stefanini Co-Creating Solutions. Nos aplicativos SouUna e SouUniBH, se o candidato opta por entrar com a nota do Enem, por exemplo, basta informar de qual ano quer usar o resultado e o sistema extrai diretamente do site do Ministério da Educação (MEC).





BIOMETRIA

Já a prova de redação é feita com validação biométrica. A cada cinco minutos, por meio da câmera do celular, é tirada uma foto do candidato que é comparada durante todo o processo, para evitar fraudes. Além disso, enquanto faz a prova, ele não consegue copiar e colar nada de outros sites, nem tem a ajuda da autocorreção de palavras. Após ser finalizada, a redação é corrigida pelos professores das instituições e o resultado é enviado diretamente pelo aplicativo.





MATRÍCULA

Se for favorável, a matrícula e o pagamento podem ser feitos pelo mesmo ambiente, ou seja, o candidato não precisa ir presencialmente à faculdade, dando mais agilidade e flexibilidade ao processo. Os apps SouUna e SouUniBH estão disponíveis para download gratuito em aparelhos com sistema iOS ou Android.





CALENDÁRIO SOLIDÁRIO

Andar em sintonia com as necessidades sociais demonstra empatia e respeito, principalmente, e pode fazer a diferença no concorrido universo das marcas. Por isso, o DiamondMall recebe novamente a exposição fotográfica "Calendário Solidário". Uma ação que constrói pontes entre quem precisa com quem está disposto a ajudar, com apoio das tradicionais famílias mineiras. Até 2 de fevereiro, clientes e visitantes poderão apreciar as fotografias captadas por Jana Vieras, no Piso L3 do mall. Desde 2018, o projeto idealizado por Ludmilla Araújo, relações públicas, leva donativos para ONGs e instituições que acolhe pessoas em vulnerabilidade social. Este ano, 2020, os valores arrecadados serão destinados para a Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape), que desenvolve um trabalho de amparo para crianças e adolescentes, moradoras do interior. A outra novidade desta edição do "Calendário Solidário" são as vendas online, feitas direto no site da instituição beneficiada (cape-mg.org.br/calendario-solidario). Os participantes ainda podem concorrer a vários prêmios, como: ensaio fotográfico, looks e bolsa de lojas renomadas, joias e tratamento estético.





ANTÔNIO POTEIRO NO CCBB

O CCBB BH oferece uma opção gratuita para quem está de férias na cidade. De 15 de janeiro a 30 de março, o espaço abriga a exposição Poteiro, o popular e o público. A mostra inédita traz para Belo Horizonte 30 obras do artista multidisciplinar português Antônio Poteiro. Além das peças que perpassam a vasta produção do autor, o público terá acesso, pela primeira vez, a fotografias do arquivo pessoal do artista junto a personalidades da cena cultural brasileira, como Burle Marx e Jorge Amado. A curadoria é de Leno Veras.





Emprego





Para quem já é empreendedor ou deseja se tornar um, o Sebrae Minas oferece capacitações, oficinas e consultorias em Belo Horizonte e região. Serão oferecidas capacitações para negócios em ferramentas como Instagram, Facebook e Whatsapp. As atividades serão realizadas no Sebraelab, localizado na própria sede do Sebrae Minas. Os cursos Empretec e Bootcamp auxiliarão no estímulo e desenvolvimento de características empreendedoras do empresário e empreendedor, propiciando competitividade e permanência no mercado. Também serão realizadas consultorias presenciais nas áreas de finanças, gestão e marketing. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800, ou na Av. Barão Homem de Melo, 329 – Nova Granada/BH.





PROGRAMAÇÃO: 20/1 – Workshop: Introdução ao uso do Instagram nos negócios (nível básico), das 14h às 18h, Sebraelab; 21/1 – Workshop: Introdução ao uso do Facebook nos negócios (nível básico), das 14h às 18h, Sebraelab; 22/1 – Workshop: Introdução ao uso do WhatsApp nos negócios (nível básico), das 14h às 18h; de 27/1 a 1º/2 – Curso Empretec, das 8h às 18h; 28/1 – Oficina Plano de Negócios, das 9h às 18h; de 28 a 30/1 – Curso Bootcamp Empreendedorismo em Ação, das 9h às 18h; 29/1 – Oficina Como elaborar controles financeiros da sua empresa, das 13h30 às 17h30; 30/1 – Oficina Como elaborar preço de venda de produtos e serviços da sua empresa, das 13h30 às 17h30. Mais informações: loja.sebraemg.com.br.