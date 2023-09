Athletic faz história com acesso à Série C

1499

Jogadores do Esquadrão festejam com o técnico Cícero Júnior (foto: Gustavo Rabelo/BHFOTO)







O Athletic está na Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. Com direito a show da torcida, que apoiou o time durante os 90 minutos, e muitas lágrimas ao fim da partida, o Esquadrão de Aço fez história mesmo sendo derrotado pelo Bahia de Feira por 1 a 0, ontem, no Mineirão. E com gol contra.

Como havia vencido o jogo de ida das quartas de final, fora de casa, por 2 a 0, a equipe de São João del-Rei se garantiu na semifinal da Série D – o placar agregado terminou 2 a 1. Ao ficar entre os quatro melhores da competição, o time do interior de Minas assegurou vaga na Terceira Divisão do ano que vem.

O único gol da partida saiu aos 19min do primeiro tempo, após cobrança de falta para a área. Jemmes, zagueiro do Athletic, na intenção de afastar o perigo, acabou cabeceando contra o próprio gol: 1 a 0. Mesmo com o placar adverso, o clima no Gigante da Pampulha foi de festa. O Esquadrão conquistou o acesso inédito em seu primeiro ano disputando a Quarta Divisão nacional.

Na semifinal, a equipe enfrentará o Caxias-RS, em jogos de ida e volta entre os dias 6 e 10 deste mês





TORCEDORES

Caravanas deixaram a cidade de São João del-Rei pela manhã. Segundo o clube, mais de 30 ônibus levaram torcedores para assistir ao duelo decisivo em BH, que registrou 4.557 pagantes e renda de R$ 83.500.

Se enganou quem pensou que a torcida não fosse fazer barulho. Com tambores e muitas músicas para apoiar o Athletic, foram 90 minutos desfrutando o momento histórico do time. Antes mesmo de a bola rolar, parte dos torcedores do Athletic direcionaram cantos à equipe rival e entoaram outros exaltando o alvinegro.

No fim do jogo, uma expulsão inusitada na equipe baiana. Pedrão mostrou o dedo do meio para os torcedores do Athletic. O árbitro foi ao VAR e, após revisão, expulsou o jogador. O técnico do Athletic, Cícero Júnior, também foi expulso por reclamação durante a revisão do lance. Ao apito final, foi atirado para cima pelos jogadores. A festa entrou pela madrugada em São João del-Rei. (IB)